Какое место курорты Кубани получили в туристическом рейтинге

Краснодарский край занял 65-ю позицию в общероссийском рейтинге развития туристической сферы по версии комиссии Госсовета. Регион-курорт получил 38 баллов из 100 возможных, что всего на 2% превышает показатель 2019 года.

Финальная оценка формировалась на основе комплексного анализа семи приоритетных направлений: управление персоналом и кадровый потенциал, обеспечение безопасности и защита прав путешественников, развитие транспортной инфраструктуры, объемы экспорта туристических услуг, уровень технологических инноваций в отрасли, развитие социального туризма, состояние инфраструктуры и привлечение инвестиций.

Как и в других регионах, первичные баллы Кубани пересчитывались во вторичные показатели путем соотнесения с максимально возможным результатом в каждой категории.

