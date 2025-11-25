«Рускеала» в Карелии. Что посмотреть, как добраться и чем заняться зимой и летом?

Туры в Карелию пользуются стабильным спросом, согласно Ассоциации туроператоров России. Одна из самых любимых у туристов точек республики — активного отдыха могут прыгнуть с тарзанки, пролететь на канате над озером или заняться дайвингом. «Лента.ру» рассказывает, как добраться до парка «Рускеала», что посмотреть в разные времена года и какие там цены.

Главное о «Рускеале»

Где находится: Сортавальский район, Республика Карелия, рядом с одноименным поселком и в 30 километрах от города Сортавала. Главная достопримечательность: мраморный карьер размером 500 на 100 метров. Чем заняться: гулять, любоваться природой и посещать экскурсии в часы работы парка. Проживания на территории нет, на ночь парк закрывается.

Почему «Рускеала» так называется?

Вероятно, название «Рускеала» возникло от обозначения реки Русколка, она же Тохмайоки, которая протекает в этом месте.

В переводе с карельского «рускеа» означает «коричневый» и «рыжий» — как цвет воды в реке из-за высокого содержания железа в ней

История горного парка

Первые разработки мраморных карьеров в этом месте начали еще шведы в XVII веке. После окончания Северной войны месторождение оказалось на территории России, и активная работа по добыче мрамора возобновилась лишь в 1760-х годах, в начале правления Екатерины II. Горные работы шли под руководством итальянских мастеров. Добытый камень по воде отправляли в Санкт-Петербург.

Рускеальский мрамор отличался высокой прочностью и красивым внешним видом

Мрамор из Рускеалы использовали для строительства и отделки многих значимых объектов, среди которых Исаакиевский и Казанский соборы, Мраморный дворец и Михайловский замок. Добыча мрамора активно продолжалась до 1939 года. После войны началось восстановление карьеров, но самый старый из них решили не трогать. Он быстро заполнился водой — в результате образовалось озеро, ставшее визитной карточкой парка.

Камень Рускеалы использовали для облицовки подземных залов станций Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская»

В 1998 году месторождение признали непригодным для добычи. В 2005 году на основе бывших мраморных карьеров был создан горный парк «Рускеала». Его посетители могут насладиться уникальными ландшафтами, активно отдохнуть на природе и узнать историю добычи мрамора.

Как добраться до парка «Рускеала»

На поезде

Из Москвы

Добраться до горного парка без пересадки можно с Ленинградского вокзала на двухэтажном поезде № 160В Москва — Петрозаводск. Время в пути — 19 часов 28 минут. Билет в купе стоит от 5200 рублей, в спальный вагон (СВ) — от 11 400 рублей. На железнодорожном вокзале Сортавалы вагон цепляют к другому составу — ретропоезду «Рускеальский экспресс». Стоянка на станции — 1 час 40 минут, во время перецепки нельзя покидать вагон.

Желающим прокатиться именно на ретропоезде нужно взять билеты из Москвы до станции «Сортавала (вокзал)», а затем — на «Рускеальский экспресс» до горного парка «Рускеала». Составы отходят в 10:05 и 10:50. Купе на поезде Москва — Сортавала обойдется от 2300 рублей, СВ — от 11 400 рублей. Стоимость билета на «Рускеальский экспресс» зависит от времени покупки и варьируется от 1000 рублей в эконом-классе до 11 000 рублей в купе первого класса.

Кстати, в Рускеалу из Москвы можно попасть и в рамках программы путешествий РЖД Выборг — Москва. В Сортавале участники тура садятся на «Рускеальский экспресс» и доезжают до горного парка. Билеты на поезд и экскурсионные программы нужно покупать отдельно. Например, на весенний поезд «В Карелию» билеты туда-обратно в купе стоят от 12 900 рублей, в СВ — от 26 800 рублей, а полный пакет экскурсий по всем городам маршрута — 16 800 рублей.

Что такое «Рускеальский экспресс»? Ретропоезд «Рускеальский экспресс» — это регулярный поезд на паровой тяге, курсирующий от Сортавалы до горного парка «Рускеала». Именно по этой дороге доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Ретропоезда отправляются каждый день в 10:05 и 10:50, в определенные дни ходит и дополнительный. Экспресс состоит из вагонов, стилизованных под конец XIX — начало XX века: вагон первого класса, пять вагонов с ретрокупе и фотокупе в одном из них. Когда спрос снижается, общее число вагонов сокращают до пяти — так было в октябре и ноябре 2024 года. Одна из особенностей ретропоезда — вагон-ресторан в царском стиле. Его можно посетить при наличии любого билета на поезд. В меню представлены блюда карельской кухни, такие как рыбники и {{калитки|Калитки|открытые пирожки с начинкой, как сладкой, так и нет. Традиционное блюдо карельской и финской кухни.}}. Этот вагон есть в составе поездов № 921/922/923/924. Также в составе этих поездов есть старорусский вагон-ресторан — билеты в этот вагон включают питание, цены начинаются от 2400 рублей. В зимний период курсирует поезд № 925/926, в нем нет вагона-ресторана в царском стиле, зато можно посетить финский вагон-ресторан, стилизованный под 70-е годы XX века. В поезде можно купить билет в горный парк — стоимость составит примерно 600 рублей.

Из Санкт-Петербурга

Из Санкт-Петербурга до Сортавалы ежедневно ходит несколько поездов, самый удобный из них — скоростной поезд «Ласточка» в 06:15 с Финляндского вокзала. Он прибывает в 10:20, далее — пересадка на экспресс до горного парка с отправлением в 10:50. Поездка в «Ласточке» обойдется от 1500 рублей.

По средам и пятницам ходит поезд № 350А Санкт-Петербург — Костомукша, поездка до Сортавалы займет 4,5 часа и будет стоить от от 620 рублей за место в сидячем вагоне. Можно остановиться на ночевку в Сортавале, а утром отправиться до поселка Рускеала на автобусе (отправление в 06:20, 10:59 и 15:30). Затем придется пройти еще 1,5 километра до горного парка или заказать такси.

Также можно доехать в парк без пересадок на двухэтажном поезде № 160В Москва — Петрозаводск.

Еще РЖД организовывает однодневное путешествие до Рускеалы. Тур комплексный, включает в себя поездку на автобусе из Санкт-Петербурга сначала до Приозерска, потом до Сортавалы, а затем — пересадку на ретропоезд до Рускеалы. Билет для взрослого стоит 6390 рублей, детский — от 5590. В стоимость входит поездка на автобусе и поезде, а также услуги гида. Личные расходы и входные билеты в парк «Рускеала» оплачиваются отдельно.

Из Петрозаводска

Из столицы Карелии доехать до Сортавалы можно на двух поездах: в 13:50 и 22:20 с прибытием в 19:19 и 06:10. Время в пути — 5 часов 30 минут и 7 часов 50 минут. До «Рускеалы» придется добираться на такси или останавливаться на ночевку в Сортавале, а утром сесть на автобус.

На самолете

Можно прилететь из Москвы в Санкт-Петербург или Петрозаводск на самолете, а затем отправиться в горный парк на поезде или автобусе.

Стоимость билетов из Москвы в Санкт-Петербург начинается от 2700 рублей, количество рейсов в день — более 40. До Петрозаводска летает авиакомпания «Северсталь» — от 7600 рублей без багажа с отправлением в 09:20 из «Домодедово». Время в пути — 1,5 часа.

На автомобиле

Из Москвы

Чтобы добраться до горного парка из Москвы, нужно сначала доехать до Санкт-Петербурга по трассе М-10 или скоростной автомагистрали М-11. Поездка займет 8-10 часов в зависимости от трафика и погоды.

Из Санкт-Петербурга

Поездка по федеральной трассе А-121 из Санкт-Петербурга до «Рускеалы» займет около 4-5 часов, в пути встретится несколько указателей на парк. Общая продолжительность пути — 290 километров.

Из Петрозаводска

По Пряжинскому шоссе и трассе А-121 можно добраться до «Рускеалы» за 4-5 часов. Расстояние — 260 километров через Колатсельгу (Р21).

На автобусе

Этим видом транспорта удобно добираться из Петрозаводска до Сортавалы — ежедневно ходят от четырех до шести рейсов, время в пути — от 4 до 6,5 часа.

До поселка Рускеала есть только один рейс. Время отправления из Петрозаводска — 15:30, прибытие в Рускеалу в 20:05.

Стоимость билетов и время работы парка «Рускеала»

Вход в горный парк платный:

от 650 рублей — для взрослых; от 450 рублей — для студентов и посетителей 60+; от 400 рублей — для школьников.

Бесплатно парк могут посетить дети до 7 лет, ветераны Великой Отечественной Войны, инвалиды первой группы, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.

Билеты лучше покупать заранее на сайте, у касс могут быть длинные очереди. Экскурсии и активный отдых оплачиваются отдельно и только по прибытии на место.

Время работы парка зависит от сезона:

зимой — с 10:00 до 19:00; весной — с 10:00 до 20:00; летом — с 09:00 до 21:00; осенью — с 10:00 до 19:00.

Что посмотреть в «Рускеале»

Мраморный каньон

Затопленный карьер — главная достопримечательность парка «Рускеала». Мраморный каньон окружен отвесными скалами, высота которых достигает 25 метров. Длина карьера — 500 метров, ширина — около 100 метров, глубина — 50 метров.

У воды в Мраморном каньоне бирюзовый оттенок из-за содержания в ней минералов

Вдоль карьера проложены пешеходные тропы, откуда открываются живописные виды на бирюзовую воду и мраморные стены. Чтобы узнать больше об истории каньона и понаблюдать за работой мастера по камням, можно приобрести экскурсию «Мраморный каньон» от парка за 800 рублей.

Итальянский карьер

Своим названием карьер обязан специальному горному оборудованию, привезенному из Италии.

Это одно из самых фотогеничных мест в парке — здесь представлена горная порода в разрезе, а каменные стены хранят следы бурения и взрывных работ

Узнать больше о карьере можно на экскурсии «Дорогой горных мастеров». Она включает также посещение Мраморного каньона и провала, откуда видно подземное озеро. Стоимость экскурсии — 850 рублей.

Подземное озеро

Полюбоваться озером вблизи можно только в составе экскурсии «Подземная Рускеала» за 2200 рублей. Профессиональные гиды расскажут истории о горнодобытчиках, которые работали под землей, и объяснят значение символов, оставленных на стенах. Мраморные стены и колонны эффектно подсвечены, также посетителей сопровождает атмосферная музыка — карельские мелодии и фортепианные композиции.

Белая гора

В народе ее называют также «Сад камней». Здесь находится множество туров — пирамидок из камней, оставленных посетителями. Считается, что если сложить такую башенку и загадать желание, оно непременно исполнится.

Неподалеку от Белой горы находится мастерская, где можно посмотреть на инструменты мастеров каменного дела, понаблюдать за их работой и принять участие в мастер-классе.

Шахта №2

Единственная в «Рускеале» штольня, которая не затоплена и доступна для посещения. Стены подземелья красиво подсвечены, на них можно увидеть артефакты, оставшиеся со времен проводившихся работ. Перед входом расположена экспозиция с тележками, рельсами и шпалами.

Провал «Мраморное сердце»

Большой провал, с высоты птичьего полета действительно напоминающий сердце. Также его называют Рускеальским провалом или Мраморным колоколом.

До конца неизвестно, как он образовался. По одной из версий, горнодобытчики специально подорвали свод для лучшей вентиляции. По другой, провал в подземелье образовался после обрушения свода при шестибалльном землетрясении в 1928 году.

Марморики

На территории парка можно встретить фигурки персонажей высотой не более 20 сантиметров. Это марморики — хранители горного парка «Рускеала». Их название происходит от латинского «marmor» и финского «marmori» — «мрамор».

Количество мармориков варьируется, пока их шесть:

Луку — глава семейства. Он изображен на логотипе горного парка и находится на главной площади. Луку одет в форму горняка и держит в руках лампу; Айно — мама семейства. Кормит утку в Итальянском карьере; Тукки — младший ребенок семьи. Лежит на печенье около Сухой штольни; Моол — сестра Тукки, качается на игрушечной лошади неподалеку от брата; Валуа — бабушка, которая заботливо вяжет шарф, сидя на клубке; Укко — дедушка, встречает гостей у Мраморного сердца.

Периодически марморики меняют свое местоположение, а их поиск становится излюбленным развлечением туристов.

Активный отдых в «Рускеале»

Полет на зиплайне или тарзанке

Над Мраморным карьером натянут трос длиной 400 метров, скоростной спуск по которому дает ощущение свободного полета. Полет на троллее, (он же зиплайн) стоит 3000 рублей, доступно круглый год, график работы может меняться в зависимости от погоды. На аттракцион нельзя детям до 7 лет и людям с весом больше 120 килограммов.

Любители экстрима могут прыгнуть с веревкой со скального обрыва Мраморного каньона с высоты 18 метров. Аттракцион работает только с мая по ноябрь, стоимость — 4000 рублей, ограничение по весу — 100 килограммов.

Прогулка на байдарке или сапборде

Уникальная возможность увидеть гроты Мраморного озера и заплыть в пещеры, которых не видно сверху. В прокате можно получить полный комплект снаряжения: плавсредство, спасательный жилет, каску и весло. Можно взять с собой детей, но только в сопровождении взрослых.

Сезон водных активностей короткий — с 15 июня по 28 августа

Стоимость часовой прогулки на лодке по Мраморному озеру — 1500 рублей, на сапе — 1000 рублей.

Дайвинг

В карьере прозрачная вода и множество пещер, в которые можно заплывать.

Даже в теплое время года вода в озере — не более 15-16 градусов

Для новичков доступно погружение с инструктором, стоимость — 9000 рублей. Сертифицированные дайверы могут взять снаряжение напрокат и погрузиться самостоятельно.

Поездка к рускеальским водопадам

Примерно в 5 километрах от «Рускеалы» находятся знаменитые водопады Ахинкоски — именно в этом месте снимали фильм «А зори здесь тихие». По маршруту проложена экотропа, подвесные мосты на ней располагаются прямо над водопадами.

В горном парке можно заказать трансфер до водопадов и обратно — это будет стоить 250 рублей. За вход нужно заплатить отдельно: полный билет — 500 рублей, льготный (дети до 14 лет, жители Карелии, студенты и пенсионеры) — 400 рублей.

Расписание трансфера периодически меняется. Летом из горного парка к водопадам можно отправиться каждый день в 13:00 и 15:00, осенью — в то же время, но только по выходным. На прогулку у водопадов выделяют один час.

Поездка на квадроцикле

Для любителей прокатиться по бездорожью доступны три маршрута разной протяженности — от 1 до 8 часов. За это время можно увидеть как все основные достопримечательности парка, так и изучить его окрестности. Стоимость поездки на двоих — от 8000 рублей за час.

Посетить фестиваль или концерт

В «Рускеале» проходят музыкальные фестивали, самый крупный из них — Ruskeala Symphony. Сцены фестиваля располагаются в разных частях парка: в Итальянском карьере и прямо на воде — на Мраморном каньоне.

Также с 2018 года в «Рускеале» эксклюзивно выступает композитор и пианист Павел Андреев с концертом «Рояль в каньоне». Музыкант играет на рояле, установленном на плавучей платформе, а Мраморный каньон освещается специальной подсветкой, погружающей в мистическую атмосферу.

«Рускеала» зимой

«Рускеала» доступна к посещению в любое время года. Зимой здесь особенно красиво: вода в карьере замерзает, скалы покрываются снегом, а с наступлением темноты включается подсветка. Летом ее не увидеть — подсветка работает с ноября по март.

В холодное время года количество посетителей парка резко сокращается, но по-прежнему доступна большая часть активностей и экскурсий

Например, вместо квадроциклов можно покататься на снегоходах. Зимой нужно особенно тщательно продумать одежду и обувь, так как согреться, кроме кафе, больше негде.

Где поесть

Кафе «Русколка»

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

Кафе в формате самообслуживания, летом есть веранда. В меню — супы, мясо, рыба. Здесь можно попробовать карельский борщ с клюквой, запеченную радужную форель и калитки — открытые пирожки с начинкой. Поблизости от кафе оборудована детская площадка.

Кафе «Колмас Бургерс»

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

В меню — бургеры, картошка фри, наггетсы, мороженое и напитки. Из особенного — бургер с олениной и картофель фри по-фински.

Кафе-пекарня «Лето»

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

Здесь можно попробовать калитки с разными начинками — лимоном, морошкой, пшенной кашей, форелью, лососем, сыром и картошкой. Но в людные дни к вечеру практически ничего не остается.

Кафе «Кахвила»

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:30

В кафе подают выпечку, сэндвичи, мороженое, горячие и холодные напитки. Из необычного — калитка-пицца.

Кафе «Norden Beef»

Режим работы: ежедневно, 11:30–18:30

Небольшое заведение рядом с Итальянским карьером, предлагающее гостям блюда из мяса: мраморной говядины, свинины и курицы. Также в меню есть форель, маринованная по особенному авторскому рецепту.

Что посмотреть рядом с «Рускеалой»

Посещение горного парка может стать частью большого путешествия по Карелии. Рядом с Сортавалой и Рускеалой находятся другие достопримечательности, привлекающие туристов.

Гора Кухавуори. Это одна из самых высоких точек города Сортавалы, откуда открывается панорамный вид на окрестности. Здесь можно прогуляться по живописным тропам и насладиться природой. Музей Кронида Гоголева в Сортавале. Посвящен творчеству местного художника Кронида Гоголева, который создавал уникальные работы в технике резьбы по дереву. Можно увидеть его произведения и узнать больше о его жизни и творчестве. Озеро Янисъярви. Одно из самых красивых озер Карелии, расположено недалеко от города Сортавала. Озеро окружено живописными лесами и скалами. Здесь можно отправиться на водные прогулки, порыбачить или заняться пешим туризмом. Гора Паасо. Древнее городище, расположенное недалеко от Сортавалы. С горы открывается красивый вид на окрестности. Также здесь можно увидеть остатки каменных укреплений. Исторический парк «Бастионъ». Музей живой истории под открытым небом, где можно познакомиться с бытом викингов, рыцарей и других исторических эпох. В парке проводятся интерактивные экскурсии, мастер-классы и фестивали. Национальный парк «Ладожские шхеры». Уникальный природный комплекс, расположенный на севере Ладожского озера. Парк представляет собой архипелаг из более чем 650 скалистых островов, которые образуют живописные бухты и заливы. Остров Валаам. Самый крупный остров Валаамского архипелага в Ладожском озере и один из самых популярных туристических объектов в Карелии. На острове расположен выдающийся памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Это святое место привлекает паломников и туристов своей архитектурой и живописными видами.

Советы туристам

Посещать парк следует только в комфортной одежде и обуви с закрытым носом. Обязательно возьмите с собой зонт или дождевик и ветровку для защиты от дождя и ветра, а также средство от насекомых и пауэрбанк. Не перелезайте за смотровые площадки и ограждения и ни в коем случае не пускайте туда детей. Тропы парка не предназначены для колясок. Для прогулки с младенцем лучше воспользоваться эргономичным рюкзаком или слингом. Чтобы гулять по парку без толп туристов, следует планировать поездку на будний день. Например, чтобы попасть на экскурсию «Подземная Рускеала», лучше приехать практически к открытию и успеть купить место в группе. При посещении подземного озера обязательно соблюдайте правила техники безопасности, озвученные гидом. Чтобы избежать очередей за билетами в кассу, можно купить их заранее онлайн или в «Рускеальском экспрессе». Прогулка по парку часто занимает целый день, а кафе могут быть переполнены. Лучше подготовиться заранее и взять с собой термос с чаем, воду и перекус. Ночевать в самом парке нельзя. Если вы понимаете, что придется остаться еще на день, лучше забронируйте жилье в гостевом доме или на базе отдыха рядом с парком.