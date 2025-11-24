Бурятия будет принимать туристов из Китая с участием местных гидов

Бурятия активно готовится к отмене виз для китайских туристов, разрабатывая специальные маршруты с акцентом на озеро Байкал. Местные власти намерены максимально задействовать региональных гидов и туроператоров при приеме гостей из КНР.

Бурятия начинает масштабную подготовку к приему китайских туристов на время отмены визового режима между Россией и КНР. Как сообщил министр туризма республики Алдар Доржиев, местные туроператоры уже активно прорабатывают маршруты для гостей из Поднебесной, где центральное место займет озеро Байкал.

Особый акцент будет сделан на привлечении бурятских гидов-экскурсоводов, владеющих китайским языком и способных достоверно рассказать об истории и культуре региона.

Для республики принципиально важно, чтобы экономический эффект от туризма оставался в регионе - через загрузку местных гостиниц, покупку сувениров и услуги гидов. Как отметил министр, Бурятия обладает уникальными козырями для привлечения китайских путешественников, включая историю древнего дипломата Су У, который провел двадцать лет в изгнании на байкальских берегах и стал в Китае символом патриотизма.

Хотя инфраструктура еще требует развития - не хватает номерного фонда и квалифицированных гидов, в особой экономической зоне "Байкальская гавань" уже строятся новые туркомплексы с гостиницами и СПА-центрами.

После отмены виз республика рассчитывает значительно превзойти текущие показатели - в 2024 году Бурятию посетили около 7,6 тысячи китайских туристов, что вдвое больше, чем годом ранее.