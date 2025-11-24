Чем Ханты-Мансийск привлекает туристов из Казахстана

Турпоток из Казахстана в Россию вырос почти на треть. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в топе города Сибири. Так, казахстанцы стали чаще выбирать Ханты-Мансийск для активного отдыха. Сколько всего туристов из СНГ в этом году посетило Сибирь и какие достопримечательности вызывают у них интерес, рассказал корреспондент «МИР 24 Кирилл Потемкин.

© Мир24

С начала года гостеприимную Западную Сибирь уже посетили около 800 тысяч туристов. Из них почти четверть жители стран Содружества. Сюда приезжают, в первую очередь, чтобы познакомиться с культурой, бытом и традициями малых коренных народов России.

Ханты-Мансийский автономный округ также называют Югра, потому что населяют его издревле обские угры: манси, лесные ненцы и ханты.

В этнографическом музее туристов сразу встречает летнее стойбище хантов. Здесь представлены предметы быта, которыми они пользуются до сих пор, например, печь, на которой готовят обеды, или лодки, на которых отправляются на рыбалку.

Югра это место слияния Иртыша и Оби, двух крупных рек, поэтому здесь много рыбы. Ее жарят, коптят, вялят и даже пекут из нее пышные лепешки.

«Хлеб заменяли так называемой рыбьей лепешкой, которая готовилась из костной муки, то есть рыбьих костей. Когда рыбу употребляли в пищу, кости не выбрасывали их толкли и получали костную муку.

На территории Югры ханты в основном вели оседлый образ жизни. Для каждого времени года у них были отдельные дома.

«Летом рыбалка, поэтому летний дом чаще всего строился на берегах крупных рек. Осенью собирательство. Стойбище ставили там, где собирали ягоды и кедровые орехи, зимний дом стоит в тайге, поглубже, откуда мужчины ходили на пушной промысел. Весеннее стойбище для охоты на перелетно-водоплавающую дичь, объяснил экскурсовод.

Этнографический музей расположен на окраине Ханты-Мансийска. Кругом тайга, зона обитания диких зверей.

«Болота оживают в летнее время, потому что там много насекомых и, соответственно, много птиц. Один из обитателей болот бурый медведь. Выходя после спячки, он сразу идет на болота.

Суровые холода и разнообразие диких зверей заставляли хантов постоянно быть в форме. Чтобы согреться, оленеводы прыгали через нарты северные сани, а вместо зарядки по утрам перетягивали палки. Сейчас эти упражнения стали официальными видами спорта коренных народов. Попробовать посоревноваться в силе и ловкости могут и туристы.

«Один из видов спорта перетягивание палки на оленьей шкуре, многим известное как мас-рестлинг. Упираемся ногами, сидя на оленьей шкуре. Основная задача: перетянуть соперника на себя либо вырвать палку из рук.

Добраться до Ханты-Мансийска туристы из стран Содружества могут самолетом через Москву, Санкт-Петербург, Омск и Екатеринбург.

«Здесь ограничений не так много, поэтому большая часть посещает объекты самостоятельно. Но есть и те, кто пользуется турфирмами. Человек же не может все знать о локациях и интересных туристических объектах. Турфирма может выбрать более интересный и выгодный маршрут. Это удобно для туриста.

Туристам советуют посещать Югру летом и зимой. В это время проходит много этнических праздников и спортивных стартов. Кроме того, зима и лето удобное время для прогулок по завораживающей тайге и знакомства с достопримечательностями северного края.