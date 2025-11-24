Россияне открывают Дальний Восток: спрос на экспедиции бьет рекорды

Популярность экспедиционных круизов продолжает бить рекорды: на 2026 год самые востребованные маршруты по Арктике и Дальнему Востоку уже практически распроданы. По разным направлениям забронировано около 60 % мест, тогда как на более эксклюзивные программы, такие как экспедиции на остров Врангеля, все места выкуплены полностью.

Экспедиционные круизы по арктическим и дальневосточным маршрутам привлекают в основном опытных путешественников, стремящихся к новым открытиям. Такой формат предполагает активное участие туристов в исследовательской программе: высадки на удаленные острова, изучение дикой природы и местной культуры. Особенностью этих путешествий является использование специальных судов ледового класса, которые способны достигать самых труднодоступных локаций.

Анализ бронирований показывает прямую зависимость популярности маршрутов от их доступности. В 2025 году более 60 % всех круизов пришлось на Курильские острова на Сахалине – эти экспедиции охватывают всю Курильскую гряду, от субтропических южных островов до первозданных северных. Программа включает восхождения на вулканы, наблюдение за китами и купание в термальных источниках.

Особой популярностью пользуются и круизы на Чукотку с посещением острова Врангеля, они раскупаются в первые дни продаж. Туристам предлагаются посещение эскимосского села, мыса Дежнева и наблюдение за белыми медведями и моржами. В тройку лидеров спроса на 2026 год также вошли Шантарские острова в Хабаровском крае. Туристов привлекает возможность понаблюдать за гренландскими китами и посетить острова с крупными лежбищами ластоногих.

Среди перспективных направлений – Командорские острова на Камчатке, это крупнейший морской заповедник России. Основной интерес путешественников связан с возможностью увидеть арктическую фауну в естественной среде обитания. Также популярность набирает Заповедное Приморье, предлагающее круизы по Японскому морю с высадкой на острова и трекингом по диким побережьям.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, такой ажиотажный спрос позволяет экспертам прогнозировать дальнейший рост турпотока примерно на 10 %. Параллельно с этим стоимость путешествий увеличилась на 5–15 %, что объясняется общим ростом цен на логистику и сопутствующие сервисы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Дальний Восток становится направлением для отдыха в любое время года. Инвесторы уже направили более 260 млрд рублей на ключевые проекты, лидерами по объему привлеченных средств стали Приморский и Хабаровский края.

Кроме того, весной 2026 года в России планируется запуск уникального проекта – круизного сообщения, которое свяжет между собой Владивосток, Сахалин, Курильские острова и Камчатку.