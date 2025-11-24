Ни один горнолыжный курорт Новосибирска не получил разрешение на работу

Новосибирские горнолыжные комплексы рискуют открыть сезон без аккредитации. В реестр Росаккредитации пока не включили ни один из них, рассказала Infopro54 аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь.

© Bfm.ru Новосибирск

«Консультацией по оформлению документов воспользовались собственники только одного новосибирского комплекса. Они получили рекомендации и пакет необходимых бумаг, но на этом работа остановилась», — отметила эксперт.

Ольга Стусь сообщила, что в ближайшее время эксперты выезжают на аккредитацию горнолыжного комплекса в Хакасию и Кемеровскую область, а новосибирские компании, «как всегда сидят и непонятно чего ждут».

«Сейчас в реестре пять трасс компании ООО «АМИ». Все они расположены в Шерегеше», — пояснила собеседница издания.

С этого года без включения в реестр Росаккредитации горнолыжные комплексы не имеют права открывать. Проверка данных и включение в реестр занимает до 60 дней, минимальный срок — три недели.

«Рискованная ситуация подавать заявку в конце года, когда вал отчетности и системы работают с перебоями. Есть вероятность, что документы просто не пройдут, и разрешение выдадут уже после Нового года», — предупредила эксперт.

По данным минэкономразвития Новосибирской области, в регионе работают семь горнолыжных комплексов: «Горный» (Тогучинский район), «Юрманка» (Маслянинский район), «Альбатрос», «Горский», «Корел-Иня» и комплекс парка отдыха «Кольцово» (Новосибирск). Несмотря на отсутствие аккредитации, некоторые из них уже начали сезон или готовятся к открытию.