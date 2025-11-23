Названы самые популярные города для внутреннего туризма в России

Дагестан, Калининградская область, Бурятия, Республика Алтай, Мурманская область и Дальний Восток возглавляют рейтинг внутренних туристических направлений в России. Именно на эти регионы постоянно растет спрос со стороны туристов. Об этом сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, эти регионы смогли сформировать образ «новых туристических территорий» и активно завоевывают сердца россиян. Лидером по динамике роста остается Дагестан и в целом Северный Кавказ.

На втором месте — Мурманская область, которую туристы выбирают ради северного сияния. В пятерку самых быстрорастущих направлений также вошли Калининград, Алтай и Бурятия (в первую очередь благодаря Байкалу). Отдельно глава РСТ отметил рывок Дальнего Востока.

При этом лидеры по абсолютному объему туристического потока остаются прежними, подчеркнул Уманский. Около 50% всего номерного фонда страны сосредоточено в Южном федеральном округе, Московской и Санкт-Петербургской агломерациях. Именно поэтому по общему количеству гостей вне конкуренции остаются Краснодарский край, Крым, Москва и Санкт-Петербург: в других регионах просто физически нет такого количества мест для размещения.

Ранее НСН сообщал, что российские туристы стали чаще отдыхать в горах.