Вершина красоты: топ мест для селфи в зимнем Шерегеше

Зимний сезон в Шерегеше стартовал официально и с большим размахом. Туристическая поездка не может обойтись без эффектных "себяшек" на память, и подходящих мест там – целая гора.

© Vse42.ru

Склон горы Зелёная. То, ради чего вообще едут в Шерегеш. Там расположена большая часть всей горнолыжной инфраструктуры, каждый год появляется что-то новое, и кадры получаются действительно завораживающие. И вариантов снимков масса: и на фоне склона, и на подъёмниках, и на вершине. Всё зависит от полёта фантазии.

© Vse42.ru

Поклонный крест на горе Курган – можно сказать, место силы. Причём чем холоднее, тем эффектнее облеплен изморозью крест. Заодно можно захватить в кадр бескрайние панорамы Горной Шории.

© Vse42.ru

Скульптуры Снежного человека, он же Йети – символы давней легенды о таинственном обитателе этих гор. В нескольких местах посёлка стоят резные фигуры гигантов из дерева. Например, около одного из кафе и пункта проката. Кто знает, может быть, в этом сезоне появились "новички"?

© Vse42.ru

Фермы альпак и хаски-центр – обитель жизнерадостных животных, которые зарядят позитивом. Живут там родственники лам, суетливые кролики и карликовые барашки Уэссан, непоседливые хаски. Фотографии с обворожительными пушистиками точно лишними не будут.

© Vse42.ru

Фигуры тут и там. Чего только не найдёшь в Шерегеше, просто гуляя по оживлённым местам. Гостей горы поджидают трёхметровый медведь со стилизованным сердцем в лапах; зеркальное сердце; "Сердце Сибири"; две гигантские руки, складывающие символ сердца; бык-альбинос недалеко от отеля; горный козёл; лыжник и многое другое. Достаточно выбрать случайный маршрут по посёлку или горнолыжным склонам, и непременно можно встретить что-то неожиданное и диковинное. Фотоохота будет богатой.

© Vse42.ru

Скалы "Верблюды" – не менее важная достопримечательность Шерегеша. Скалы-останцы на склоне горы Курган получили своё название из-за формы, напоминающей караван верблюдов. Фотографии с этим чудом природы несомненно будут одними из самых завораживающих за поездку.

Кстати, на сайте VSE42.Ru вышел фоторепортаж с открытия сезона.

Перечислять фантастические места для селфи в Шерегеше можно бесконечно. Делитесь вашими вариантами в комментариях!