Аналитики выяснили, сколько россиян встретят Новый год в путешествии

На 56% больше россиян, чем годом ранее, встретят наступающий 2026 год в путешествии, выяснили аналитики сервиса «Туту». Таковы результаты исследования, которые есть в распоряжении RT.

«Треть таких поездок приходится на семьи. При этом женщины чаще, чем мужчины, отмечают Новый год в пути: на них приходится 65% путешествий на поездах, 59% — в самолётах», — добавили специалисты.

По словам представителей сервиса, на поездах в новогодние путешествия россияне чаще всего отправляются в Москву (13%), Санкт-Петербург (8%), Адлер (6%), Казань (4%) и Краснодар (3%). Поездка в среднем длится один день.

«Встречать Новый год под стук колёс предпочитают москвичи (38%), петербуржцы (9%), екатеринбуржцы и саратовцы (по 4%), а также воронежцы (3%)», — подчёркивается в исследовании.

Как добавили в компании, 19% будут лететь под бой курантов в Москву, 13% — в Санкт-Петербург, 6% — в Сочи, 4% — в Калининград, 3% — в Мурманск.

«Отмечать праздник в воздухе предпочитают москвичи (33%), петербуржцы (11%), екатеринбуржцы (5%), а также новосибирцы и сочинцы (по 3%)», — пояснили аналитики.

Самым популярным направлением для поездок стала Москва, подчёркивается в материале.

Кроме того, по данным сервиса, в Москву на новогодние праздники приедет вдвое больше иностранных туристов, чем в 2024 году.

«Большинство билетов на автобусы, поезда и самолёты в столицу приобрели путешественники из Беларуси и Казахстана, а также из Израиля, Азербайджана и Турции», — заключили эксперты.

