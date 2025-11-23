Раскрыты предпочтения зумеров в отпуске

Представители поколения Z в три раза чаще остальных оставляют за собой выбор в пользу короткого отпуска. Об этом говорят данные опроса, который есть в распоряжении журналистов RT.

Как показало исследование, почти половина россиян (47 процентов) уезжают в путешествия, делая это около двух или трех раз в год. Самыми активными туристами оказались миллениалы — люди, рожденные с 1981 по 1996 год (25 процентов). Меньшую редкость в плане выездов на отдых продемонстрировали представители поколения X и бумеры (рожденные с 1946 по 1980 год; 14 процентов).

По данным опроса, меньше остальных путешествуют зумеры (рожденные с 1997 по 2010 год; 8 процентов). Большинство россиян продолжают отдавать предпочтение классическому отпуску, продолжительность которого составляет от четырех до 14 дней — так ответил 71 процент опрошенных.

В исследовании поучаствовали более пяти тысяч респондентов по всей России.

Ранее в Общественной палате назвали лучшие месяцы для отпуска в 2026 году. Оказалось, что апрель и декабрь стали наиболее выгодными периодами для отдыха.