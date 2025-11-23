Петербург хочет продавать туристам проверенные сувениры

Брелоки и магнитики, которые гости Северной столицы покупают в Петербурге, должны достоверно передавать символы и достопримечательности нашего города и быть качественными. Так считает депутат Заксобрания Дмитрий Панов. Он обсудил со сферой туризма механизмы контроля и систематизации рынка этой продукции с миллиардным оборотом.

Шпили короткие

Депутату петербургского Заксобрания Дмитрию Панову не нравится качество сувениров с видами Петербурга. Проблему он видит в том, что эта продукция не проходит никакого контроля. По сути, любой предприниматель может сделать любой эскиз, даже с ошибками, отпечатать и продавать на лотках, в магазинах или через онлайн-площадки. В письме вице-губернатору Борису Пиотровскому депутат отметил, что значительная доля сувенирной продукции, содержащая символы города на Неве, изготавливается за пределами Петербурга и зачастую продается с нарушением законодательства. При этом, по экспертным оценкам, объем рынка продажи этой сувенирки ежегодно превышает один миллиард рублей.

«По оценкам экспертов, доминирующая часть такой продукции представляет собой импорт из стран ближнего и дальнего зарубежья, что не только влечет за собой экономические потери для городского бюджета, но и негативно сказывается на качестве изделий, снижая тем самым привлекательность городского образа и представляя угрозу ослабления культурной идентичности Петербурга», — говорится в обращении.

Депутат объяснил «Парламентской газете», что часто брелоки, магнитики, календарики, картинки, кружки, футболки и другая мелочь «на память» выполнена так, что просто позорит Петербург.

«Брелоки, например, часто отвратительного качества, сделаны в пластике с необработанными острыми краями. Они быстро ломаются, карабины отваливаются. Если изображается флаг города, то может нарушаться его цветопередача вплоть до перехода в розовые тона, не соблюдаются его пропорции, как и искажаются виды достопримечательностей. Например, шпиль Адмиралтейства может выглядеть значительно короче, нарушаться могут и другие пропорции зданий и видов. Не говоря о том, что даже изображения достопримечательностей могут перепутать. Я не раз уже получал обращения по этому поводу», — рассказал депутат.

Под контролем хозяев

Панов считает, что этот рынок надо взять под идеологический контроль и просит поддержать инициативу. По его мнению, нужно закрепить возможность продажи в Северной столице сувенирной продукции с символами Петербурга только при условии ее производства на территории города. А если в других регионах России, то с маркировкой «Сделано для Петербурга». А реализацию сувениров, произведенных за рубежом, разрешить только если у продукции есть индивидуальное согласование городского правительства.

По его мнению, это решит сразу несколько задач: поддержит местных производителей, создаст благоприятные условия для развития петербургских креативных индустрий, поддерживающих сохранение историко-культурного наследия Петербурга, повысит качество и аутентичность продукции, а также выведет из теневого оборота значительную часть импорта сувениров.

Нечто похожее несколько лет назад было в Петербурге с услугами экскурсоводов, которые давали туристам ложную информацию: рассказывали, например, что Петр I жил на гауптвахте, его памятник в Петропавловской крепости — подарок Швеции, а Александр Пушкин был иностранцем, которого прислал в Россию один африканский король. По инициативе федеральных законодателей в стране ввели аккредитацию гидов, и подобные рассказы теперь невозможны. В Петербурге на сегодня аккредитовано более двух тысяч проверенных экскурсоводов.