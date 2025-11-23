Тайные уголки за Красной площадью: куда заглянуть настоящему исследователю

За​‍​‌‍​‍‌ границами Красной площади, за ее знаменитыми фасадами и традиционными достопримечательностями скрываются необычные места, не подвергшиеся наплыву туристов. От магазина старинных сладостей с пастилой из Коломны до парадной здания гостиницы с лестницей и колоннами — в этих уголках можно увидеть другую сторону центра страны, как считает «Анна Брук места в Москве».

© ГлагоL

В магазине «Сиринъ» на Ильинке гостей ждут старинные интерьеры, варенье из огурцов и прочие сладости, которые уже много лет выпускает прославленный бренд из Нижнего Новгорода. На Никольской, в здании бывшей гостиницы «Славянский базар», в парадных сохранились рояль и мраморная лестница, ведущая в XIX век. На воротах Никольской башни Кремля находится «Рука Москвы» — дверная ручка в форме человеческой руки, отлитая по заказу князя Александра II.

В ГУМе на первом этаже можно найти уникальное «окно Люксфер» — единственное сохранившееся в Москве окно, которое освещало подвальчики дореволюционной постройки. В Богоявленской пекарне в переулке у площади продают традиционный сбитень и выпечку, как в монастырях, по старинным рецептам и за копейки в уголке, который уже никто не фотографирует.