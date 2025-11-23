Маршрут выходного дня: необычные достопримечательности Тулы

Тула – это, прежде всего, Тульский Кремль, Казанская набережная, улица Металлистов, самовары, пряники и Музей оружия. Но даже когда вы уже видели главные достопримечательности Тулы и отведали все варианты тульских пряников, приезжайте сюда ещё раз: отвлечься от суеты, сделать красивые фото и вкусно поесть в креативных городских пространствах (а их здесь целых три) и погулять в Платоновском парке. И, главное, посещение этих мест доставит удовольствие в любое время года! Рассказываем про необычные достопримечательности Тулы: Октаву, Ликёрку Лофт и Искру.

© Quto.ru

Тула

Тула находится всего в 2 часах езды от МКАД, а это значит, что приехать сюда погулять можно не только на выходные, с ночёвкой, но и одним днём. Про главные достопримечательности Тулы мы рассказывали в отдельном материале, но интересные места Тулы не ограничиваются популярными памятниками и музеями. Современная Тула преображается и меняется. Здесь появляются креативные городские пространства, а старинные парки получают новый облик.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Тулы около 170 км по федеральной автомобильной дороге М-2. По пути можно посетить Серпухов. А продлить своё путешествие можно, отправившись дальше. Например, в Белёв, Болхов и Орёл.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Творческий индустриальный кластер «Октава»

Октава - это креативное пространство в центре Тулы, созданное для творчества, инноваций и вдохновения на территории одноимённого действующего завода. Завод «Октава» - первый завод электроакустического оборудования в России. Он был основан в 1927 году. Его история началась с небольшой радиомастерской Общества друзей радио. Сейчас основная продукция завода гражданского назначения - это микрофонная техника, телефонные и микрофонные капсюли и телефонно-микрофонные гарнитуры. А часть территории завода превратилась в творческий индустриальный кластер, где даже есть уличная сцена.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Здесь проводятся мастер-классы, лекции и выставки современного искусства. Есть студия звукозаписи, Высшая техническая школа, коворкинг, библиотека, лекторий, книжный магазин и кафе. Одно из самых интересных мест в Октаве - Музей станка. Это первый в нашей стране мультимедийный музей, посвящённый истории промышленности и станкостроения. В экспозиции представлены станки, их детали и инфографики с основными вехами индустриализации. В Музее станка проходят и специальные экскурсии для детей.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

В Октаве можно провести целый день! Афиша мероприятий есть на официальном сайте кластера. Территория перед входом в кластер Октава тоже красиво и креативно оформлена. Адрес: г. Тула, Центральный переулок, 18.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Творческий торгово-деловой квартал Ликёрка Лофт

Комплекс зданий из красного кирпича бывшего тульского ликёро-водочного завода на проспекте Ленина превратился в уникальный арт-кластер Ликёрка Лофт. Здания «государственного винного склада» были построены в 1903 году. Причём под «вином» подразумевалась только водка, как «хлебное вино». Предприятие просуществовало много лет, но в конце 1990-х обанкротилось. Позднее появилась идея превратить это место в культурно-торгово-развлекательный центр, и в 2012 году на базе бывшего завода открылся Likerka Loft (Ликёрка Лофт). Концепция Ликёрки состоит в том, что люди приходят сюда не только за покупками и услугами, но и для того, чтобы приятно провести время.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ликёрка Лофт – это творческий квартал, где можно работать, покупать, вкусно кушать и отдыхать всей семьей. Здесь вы увидите памятник Левше, который подковывает Киберблоху, портрет Льва Толстого на фабричной трубе и Вячеслава Невинного на стене одного из корпусов. Здесь классные локации для фотосессий, разнообразные рестораны, товары и услуги, тульский театр «Эрмитаж». Адрес: г. Тула, проспект Ленина, 85, корп. 1.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Арт-квартал Искра

Городское пространство Искра находится в историческом центре Тулы в шаговой доступности от Кремля. Искра – это старинные стены дореволюционных зданий (территория войсковой части и бывшего Епархиального училища), множество ресторанов и кафе, барбершоп, обновляющиеся каждый сезон арт-объекты, фотозоны, шезлонги и, главное, атмосфера уютного отдыха. Вечером включается освещение, и Искра становится ещё ярче. Адрес: арт-квартал Искра находится на пересечении Благовещенской улицы и Советской.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музейный квартал

Рядом с Искрой находится Тульский кремль, пешеходная улица Металлистов и Казанская набережная. Эти объекты входят в туристический комплекс Музейный квартал. Здесь есть филиалы «Ясной Поляны» и «Куликова Поля», Государственного исторического музея, Историко-краеведческого и художественного музея.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Платоновский парк

Платоновский парк – одно из самых уютных городских пространств Тулы. Когда-то на этой территории были усадьбы Платонова и Ливенцева. Николай Иванович Ливенцев облагородил лес и создал здесь три каскадных пруда. Позднее этот участок выкупил Игнат Козьмич Платонов, который начал разводить в прудах рыбу. При этом парк и пруды были открыты для прогулок горожан, а это место получило имя Платоновский парк.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

В Платоновском парке были проведены масштабные работы по благоустройству. Появились вымощенные дорожки, удобные лестницы, детская и спортивные площадки, фонтан, стильные фонари, а беседки-ротонды теперь красиво подсвечиваются. Здесь вообще очень уютное и красивое освещение, так что в парке приятно гулять и вечером. Адрес: г. Тула, ул. Генерала Маргелова.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова