Сколько горнолыжников планирует принять за сезон курорт Шерегеш

Курорт Шерегеш в Кемеровской области официально открыл горнолыжный сезон в минувшие выходные. Власти региона рассчитывают, что этот зимний период станет рекордным по числу гостей. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк.

© Соцсети

«Нет сомнения в том, что предстоящий сезон будет удачным, уже в ноябре выпало рекордное количество снега, это знаменитый пухляк. В прошлом году фиксировали 1,3 миллиона туристов, в этом планируем не меньше 1,65 миллиона человек», – цитирует губернатора Илью Середюка сайт администрации правительства Кузбасса.

По данным региональных властей, для размещения возросшего потока отдыхающих в Шерегеше введут в эксплуатацию несколько новых гостиничных объектов. Инфраструктура курорта пополнится апарт-комплексом «Шермонт» на 290 номеров, гостиницей в секторе А и отелем «Унзас-парк».

Напомним, что в ноябре в Кузбассе приняли региональный комплексный план транспортного обслуживания населения на 2026–2030 годы. Он предполагает строительство аэропортового комплекса в Шерегеше.