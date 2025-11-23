Самара: чем заняться на Новый год в «запасной» столице СССР

Что посмотреть в Самаре – таким вопросом задались подписчики тг-канала «Крыша ТурДома», обсуждая планы на новогодние праздники. Отвечаем: в городе-миллионнике каждый сможет найти развлечения по душе. Оценили самые посещаемые туристами и необычные достопримечательности областного центра на Волге.

© tourdom.ru

Купеческая и творческая

В старой части Самары сохранилась историческая застройка XIX века. Можно просто ходить и любоваться городскими пейзажами, заглянуть на Хлебную площадь с ее биржей, перекусить в небольших кафе и выбрать сувениры в маленьких магазинчиках. Идиллия старинного купеческого городка.

Городской музей Самары в доме купцов Челышевых приглашает во вторник – субботу с 10:00 до 18:00, вход и экскурсии – бесплатно. В бывшей усадьбе Курлиных развернуты экспозиции музея Модерна, есть даже познавательный комплекс для детей 3–10 лет. Единый билет обойдется в 500 руб.

Пятикилометровая набережная Волги – одна сплошная достопримечательность. Стоя под парусом монумента «Ладья» можно вообразить себя покорителем волжских просторов. Внимание туристов привлекает и бронзовое воплощение картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге».

Когда река встает, во льду делают прорубь для моржей. Среди традиционных зимних забав на реке – прокатиться на судне с воздушной подушкой или встать на коньки.

На площади Куйбышева – главной в Самаре – в зимнем городке заливают каток и горки. А в Кошелев-парке катаются со склона на ватрушках.

Бункер Сталина и парк чудес

Уходящий вглубь без малого на 40 м бункер предназначался для ставки Сталина, а сам город во времена Великой Отечественной считался «запасной» столицей страны. Посетить самое засекреченное некогда подземелье, расположенное под зданием Академии культуры и искусства, можно по будням: билет стоит 500 руб., для ребенка до 10 лет – 300. Попасть туда трудно – время посещения ограничено тремя часами в день. Можно купить экскурсию в турагентствах, но выйдет дороже. Познавательный досуг для всей семьи – интерактивный парк чудес «Галилео». Открыт он ежедневно с 10:00 до 20:00. А вот основное здание музея «Самара космическая» закрыто из-за строительства планетария. Временные экспозиции развернули в ТРК Гуд'Ок на втором этаже.

В городе есть и масса других интересных мест и увлекательных занятий для взрослых и детей.

Стоимость проезда до Самары

Для примера посмотрели стоимость авиаперелета туда-обратно из Москвы. В аэропорт Курумоч из столицы летают самолеты «Аэрофлота», «Победы», S7 Airlines и других перевозчиков. Время в пути 2 часа. На начало января round trip предлагают по цене от 13,2 тыс. руб.

На поездах по маршруту Москва – Самара проезд стоит от 2,5 тыс. в один конец в плацкартном вагоне и до 18 тыс. в купе. На скором поездка займет около 15 часов. Кстати, ж/д вокзал в Самаре примечательный – высотой в сотню метров, со смотровой площадкой и небольшим музеем.

Ночь в отеле Самары

На агрегаторах по бронированию цена за стандартный 2-местный номер в гостинице «Россия» 3* в первой декаде января предлагали от 4,5 тыс. руб. за ночь. В 5-звездочном «Лотте Отель Самара» – superior за 26 тыс. Самые доступные комнаты можно найти в гостиницах без звезд и хостелах – от 1,5 тыс. руб. за 2-местное размещение.

Ранее TourDom.ru выяснил, что поездка на Новый год туристов с Урала в Москву выгоднее путешествия в Тбилиси.