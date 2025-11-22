Туроператоры решат, как гарантировать ответственность перед туристами

Как стало известно «ТурДому», на туристическом рынке готовятся к созданию первые общества взаимного страхования (ОВС). Эта тема заявлена в деловой программе III Международного конгресса туроператоров, который на следующей неделе проведет в Сочи ассоциация «Турпомощь».

В мае редакция уже писала об изменениях в законодательстве, которые позволяют туроператорам кооперироваться и гарантировать ответственность друг друга перед туристами. Для этого нужно, чтобы в ОВС вошли не менее пяти участников, а фонд взаимной ответственности составлял от 50 млн руб. В Сочи участники рынка будут обсуждать подробности.

По словам советника по вопросам безопасности «Турпомощи» Владимира Ященко, планы по созданию отраслевого общества взаимного страхования есть у самой ассоциации. С одной стороны, есть запрос от бизнеса: имеющиеся инструменты обеспечения ответственности в виде банковских гарантий и договоров со страховыми компаниями устарели и создают слишком большую нагрузку на бизнес. Зачастую получить фингарантию просто невозможно – страховщики отказываются, считая туризм слишком рискованной сферой. С другой – у «Турпомощи» накоплен опыт управления фондами персональной ответственности (ФПО) туроператоров и реальных выплат туристам. Потому создание на ее базе новой отраслевой структуры выглядит логично. Кроме того, «Турпомощь» в курсе проблем бизнеса и готова лоббировать его интересы. Известно, что ФПО тоже используются как способ гарантировать ответственность, но имеют недостаток. Туроператоры обязаны их ежегодно пополнять на 1% от общей цены реализованных туров (за 2024 год – 0,75%), причем «потолка» не предусмотрено. Деньги копятся ежегодно без какой-либо возможности их потратить иным способом, кроме как при банкротстве или прекращении деятельности.

«Это негативно влияет на работу туроператоров, лишая их ресурсов для инвестиций в качество турпродукта», – пояснил Владимир Ященко.

На недавнем совещании с представителями Минфина, Минэка и Центробанка «Турпомощь» уже предложила освободить туроператоров от отчислений в ФПО при условии, если они состоят в обществе взаимного страхования. В планах также возвращать туроператорам деньги, ранее перечисленные ими в ФПО, – в случае если альтернативный фонд ОВС, где состоит та или иная компания, признан достаточным.

Как рассказал Владимир Ященко, помимо «Турпомощи», собственные ОВС уже готовы создать и некоторые туроператоры. В частности, скооперироваться планируют Anex и «Интурист» (в Anex нам подтвердили эту информацию. – Ред.).

Чтобы послабления для туроператоров в виде освобождения от выплат в ФПО заработали, конечно же, нужны изменения в федеральный отраслевой закон. Поэтому на конгресс в Сочи приглашены представители Минэкономразвития, Госдумы, других структур. Что касается самих туроператоров, то в Сочи приедут делегаты из более чем 100 компаний, а также руководители турагентств, общественных объединений, эксперты, журналисты.

Заместитель председателя оргкомитета конгресса Юрий Барзыкин добавил, что, кроме поиска альтернатив финаграниям, будут обсуждаться и не менее важные темы. Из актуального – это взаимоотношения туроператоров и агрегаторов.

«Для многих туристов не имеет значения, где покупать тур, – они видят единое окно входа, но последствия разные. У туроператора есть фингарантии, а у агрегатора нет», – пояснил Юрий Барзыкин.

Нужно что-то делать и с «Электронной путевкой» – туроператоры обязаны передавать туда всю информацию о проданных турах, несут расходы, но для внутреннего и въездного туризма это не имеет смысла, так как риски невыполнения обязательств минимальны или отсутствуют. Накопились и вопросы, связанные с упрощением въезда для иностранных туристов, а также разграничения понятия «турпродукт» для внутреннего и выездного туризма. В общем, тем для обсуждения очень много: конгресс в Сочи продлится 3 дня – с 25 по 27 ноября. Редакция планирует публиковать новости о самых важных дискуссиях.