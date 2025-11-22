Сотни пассажиров застряли в российском аэропорту без багажа

Сотни пассажиров на несколько часов застряли в московском аэропорту Домодедово. Люди уже несколько часов ждут получения багажа, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов публикации, пассажиры более четырех часов вынуждены стоять в очереди, чтобы написать заявление, и не могут выйти из здания — тогда они пропустят таможенный контроль и не смогут вернуться.

По словам пострадавших, из-за такой задержки многие уже пропустили стыковочные рейсы и потеряли деньги. При этом аэропорт не предоставил для ожидающих почти никаких услуг — только вынес кулер с водой. Baza отмечает, что как минимум три рейса бюджетной авиакомпании Air Arabia из Шарджи прибыли в Москву без багажа. Сотрудники Домодедово пояснили, что в пункте вылета не отгрузили около 1,5 тонны вещей.

Ранее полсотни россиян застряли в Объединенных Арабских Эмиратах после отмены рейса авиакомпании Air Arabia.