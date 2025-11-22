Едем в Рязань: где погулять на зимних праздниках в Новогодней столице

Статус новогодней столицы в этом году получила Рязань, приняв эстафету от Кирова. Кстати, уже во второй раз – в 2019–2020-х годах город уже носил этот почетный статус. Тогда не все мероприятия прошли успешно, например не загорелись огни на главной елке, так что в этом году у Рязани появился еще один шанс. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, как новогодняя столица планирует развлекать гостей и сколько нужно отложить на поездку.

© Сетевое издание m24.ru

Новогодняя столица

В 2025 году Рязань отмечает 930-летний юбилей, но это не единственная причина повторного получения городом статуса новогодней столицы. Специальная экспертная комиссия оценивает потенциал локации сразу по нескольким ключевым критериями: достаточно ли там современных площадок, есть ли опыт в проведении массовых мероприятий такого масштаба, справится ли туристическая инфраструктура с большим наплывом гостей.

При этом каждый год выбирают не только новогоднюю столицу, но и ее талисман. В Кирове это "звание" досталось Вятской птице счастья, символизирующей добрые вести, а в этом – "Снежанушке" – это символ, украшенный старинными деревянными архитектурными памятниками Рязани.

Официальная программа

С 13 декабря по 7 января в Рязани на разных городских площадках пройдут новогодние представления, интерактивные игры, шоу-программы, концерты, ярмарки, мастер-классы, спектакли и многое другое.

Главная площадка будет расположена в историческом центре города в пешей доступности от Рязанского Кремля на Лыбедском бульваре и поделена на несколько тематических зон: семейную, спортивную, хлебную, креативную, торговую и прочие. Именно там 13 декабря состоится театрализованное представление в честь торжественного открытия новогодней столицы. А 31 декабря там пройдет праздничная программа с концертом и зимними спортивными забавами. В этот же день около цирка пройдет танцевальный флешмоб и начнутся праздничные мероприятия в рязанской резиденции Деда Мороза.

Рязанский исторический музей в день открытия Новогодней столицы 13 декабря проведет автобусную и пешеходную экскурсии, 1 января будут праздничные представления в Рязанском государственном цирке и Областном театре кукол. На Лыбедском бульваре, Мюнстерской площади и Рязанской ВДНХ будут работать катки (все это уже платно), а в “Центре зимнего плавания” с 13 декабря ждут любителей моржевания на бесплатные сеансы зимнего плавания и массового парения.

Поезд волшебника, который уже скоро отправится по стране, в этом году в Рязани останавливаться не будет. Но без внимания главного сказочного персонажа дети и взрослые не останутся – с ним можно будет встретиться в резиденции на территории Лесопарка, которая откроется 13 декабря с анимационной программой и мастер-классами. А утром 1 января в лесопарке пройдет "Трезвый забег" для тех, кто решит начать новый год спортивно. Мероприятия будут проходить каждый день, но самые многолюдные планируются в день открытия 13 декабря, в новогоднюю ночь и 7 января.

Точную программу платных и бесплатных мероприятий можно посмотреть на официальном сайте Новогодней столицы России.

В местных кафе и ресторанах, а также на ярмарках можно будет попробовать местные угощения. Однозначно стоит обратить внимание на рязанский курник, здесь его выпекают из куриного филе с овощами и грибами, а начинку прослаивают тонкими блинами. При этом главный рязанский гастрономический бренд последних лет – калинник, пирог из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема.

Куда еще заглянуть

Но чтобы не ограничиваться только посещением официальных локаций, можно заглянуть и в другие места, чтобы сделать красивые фото и провести время еще интереснее. Например, прогуляться по Рязанскому кремлю приятно в любое время года, но зимой он даже живописнее: под снегом его стены и орнаменты выглядят особенно эффектно. Не забудьте обратить внимание, как преобразится улица Почтовая, считающаяся местным "Арбатом".

Детям (да и многим взрослым) понравится в Музее истории Рязанского леденца. который к празднику готовит специальную развлекательную программу "С Новым годом, Баба Яга!". Ребят ждет театрализованное представление, интерактивные игры, мастер-класс по приготовлению сладостей, дегустация и сладкий подарок. Стоимость билета при покупке до 24 декабря – 750 рублей, с 25 декабря – 850 рублей. Вход в музей без экскурсий и специальных программ – 200 рублей в будни и 250 рублей в выходные, для детей скидки. В праздничные дни цены чуть выше.

Как добраться и сколько стоит

Скоростной поезд до Рязани идет чуть больше 2 часов и стоит в новогодние праздники от 1 627 рублей в одну сторону. Обычный поезд обойдется дешевле, и дорога займет не намного больше времени: от 2,5 до 4,5 часа и от 711 рублей в одну сторону. Поезда отправляются с Казанского и Павелецкого вокзалов. Также можно доехать на автобусе, с Центрального автовокзала или автостанции Котельники. Дорога займет от 2,5 до 3,5 часа, стоимость билета в одну сторону в новогодние праздники – от 924 рублей.

Номер на двоих в мини-отеле или гостевом доме обойдется в новогоднюю ночь от 2 000 рублей на двоих, в трехзвездочном отеле – от 3 500 рублей в сутки, а за четыре звезды в Новый год придется выложить от 9 000 рублей.