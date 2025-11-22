Новосибирская область становится центром промышленного туризма

Если раньше заводы ассоциировались только с производством и рабочими буднями, то в Новосибирской области все иначе. Уже более 50 предприятий региона приглашают посетителей, превращая промышленность в интересный и познавательный туризм.

Теперь туристы, студенты и делегации из других регионов могут прогуляться по индустриальным паркам, узнать, как создаются современные технологии и даже пообщаться с учеными. Так, например, в Биотехнопарке, Академпарке и логистических комплексах каждый найдет что-то для себя.

За 2024 год экскурсии посетили более 15 тысяч человек, и прогнозы на 2026-й обещают удвоить это число. Люди с удовольствием узнают о науке, технологиях и новых профессиях, а студенты и школьники получают реальный шанс поучаствовать в будущей профессии прямо на заводе или в научном центре.

Промышленный туризм помогает привлекать инвестиции, мотивировать молодежь на выбор высокотехнологичных специальностей и укреплять связи с другими регионами. Это часть масштабной государственной программы и поддержки федеральных проектов, направленных на развитие туризма и индустрии гостеприимства.