Что предложат отели Петербурга на Новый год

Отели Петербурга представили туристам свои варианты новогодних банкетов. Во многих гостиницах их можно заказать отдельно, независимо от проживания. Но есть и такие, которые формируют готовые пакеты на 2–3 ночи. Кстати, некоторые категории номеров на самые популярные даты – с 31 декабря по 2 января – уже распроданы.

Например, на новогоднем вечере в гостинице «Москва» 4* выступит группа «Отпетые мошенники» и воздушные гимнасты. За билет придется заплатить 20–25 тыс. руб., в VIP-зоне столик на четверых стоит 120 тыс. 3-дневное проживание в стандартном номере обойдется в 20 тыс. руб. на двоих, в «люксе Невском видовом» – 31. А вот бизнес-люксы и апартаменты оказались уже распроданы.

В программе «AZIMUT Сити Отеля» 4* – концерт группы «На-На», шоу иллюзионистов, безлимитный алкоголь и дискотека. Стоимость билетов для взрослых – от 20 тыс. руб., для детей – 13. Можно заказать столик на 10 гостей, цена вопроса – 250 тыс. На 2 ночи с 31 декабря пока есть в наличии недорогие «смарт стандарт» за 18 тыс. руб. без питания. А вот семейные, полулюксы и апартаменты уже недоступны.

Новогоднюю ночь в гостинице «Санкт-Петербург» 4* туристам предлагают провести в двух ресторанах. В La Vue! обещают панорамный вид на Неву, выступление «Дунаевский Orchestra». В «Беринге» – кавер-группу и танцы до рассвета. Цены – от 13 до 35 тыс. Остановиться на 3 дня можно в стандартном номере, заплатив 19 тыс. на двоих. Проживание в «представительском люксе с видовой ванной» обойдется в 82 тыс.

В пятизвездочной гостинице «Астория» на Исаакиевской площади гостям на банкете предложат 6 блюд, среди них фуа-гра с зимним трюфелем, гравлакс с черной икрой, атлантический сибас и другие деликатесы. Музыкальное оформление – от приглашенного DJ. Взрослые гости заплатят за вход 65 тыс. руб., дети – 45. В Palace Bridge 5* проведут новогодний бал «в стиле Романовых», билет для взрослых обойдется в 29 тыс. руб.

Гостиница Indigo 4* выставила праздничный пакет с проживанием на 3 ночи и билетом на новогодний ужин. В программе дуэт аккордеонистов, выступление певицы с частушками, танцевальный баттл. Стоимость пакетов начинается от 118 тыс. на двоих при размещении в стандарте, от 134 – в премиуме.

