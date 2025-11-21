Иностранцам в России разрешили мгновенно разблокировать свои сим-карты

Российские операторы мобильной связи начали предоставлять иностранным туристам, чьи телефоны попали в «период охлаждения» по приезде в РФ, и россиянам, владеющим зарубежными сим-картами, возможность быстрой разблокировки интернета и СМС.

«У меня зарубежный esim, – рассказал TourDom.ru один из таких туристов. – Сегодня включил – от "Билайна" пришло СМС со ссылкой для мгновенного подключения. Прошел по ней – все получилось».

Мобильный оператор информацию подтвердил:

«При регистрации иностранной сим-карты пользователю предлагается пройти простую проверку через капчу. После успешного подтверждения доступ восстанавливается сразу, без необходимости ждать окончания 24-часового периода».

Аналогичным образом могут поступить и те, чьи телефоны подключаются к сетям Т2 (бывший Теле2) – в техподдержке корреспонденту TourDom.ru сообщили, что тоже присылают на иностранную сим-карту ссылку, позволяющую быстро разблокировать номер.

По мнению экспертов, это значительно облегчит жизнь иностранцам, которые рисковали остаться без интернета на все время путешествия по России, ведь карта регистрируется в сети заново в каждом регионе по маршруту следования. Аналогичная ситуация возникает, когда смартфон выбирает не одну приоритетную сеть в России, а «скачет» между операторами. В итоге «период охлаждения» для иностранных туристов мог продолжаться бесконечно.

В принципе, и сейчас такой сценарий развития до конца не исключен. Например, в «Ростелекоме» заявили, что у них нет информации о «периоде охлаждения» для иностранцев, соответственно, попав в эту сеть, придется ждать автоматической разблокировки не менее суток.

Выяснить ситуацию в «Мегафоне» и МТС не удалось – голосовые помощники наотрез отказались соединять с живым оператором, утверждая, что знают ровно столько же, сколько и люди. Но на вопросы о разблокировке симок – и иностранных, и российских – упорно предлагали то пополнить баланс, то отследить местонахождение другого абонента. Не совсем понятно, как до них должны дозваниваться их же клиенты, у которых возникли какие-либо проблемы, связанные с ограничениями.

А случаи бывают разные. Например, российская туристка после отдыха в Турции сначала долго не могла разблокировать телефон, а когда интернет наконец появился, обнаружила: оператор думает, что она до сих пор находится за рубежом, и считает все по тарифам роуминга. Техподдержка справиться с проблемой не смогла.

Ранее TourDom.ru писал, что «период охлаждения» для иностранных туристов может продолжаться бессрочно.