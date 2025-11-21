Росавиация ответила на инсайды об открытии южных аэропортов

Российские аэропорты, временно прекратившие работу с 2022 года, полностью подготовлены к возобновлению полетов. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

© Росавиация

Он уточнил, что решение об открытии принимает не Федеральное агентство, а Министерство обороны, которое оценивает оперативную обстановку. Главным и безусловным приоритетом является безопасность воздушного движения.

По словам Дмитрия Ядрова, Росавиация ведет постоянный диалог с военным ведомством, и только после согласования с Минобороны начинается официальная процедура по возобновлению регулярного авиасообщения.

В перечне временно закрытых объектов остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. Ранее из этого статуса уже вышли воздушные гавани Элисты, Геленджика и Краснодара.

Тем временем в отраслевой среде циркулирует информация о скором открытии аэропорта Ростова-на-Дону. По данным телеграм-канала Mash, это может произойти в первой половине декабря. Инсайдер в авиационной отрасли сообщил, что с представителями Вооруженных сил была успешно согласована схема разграничения полетов военной и гражданской авиации. Ожидается, что результаты договоренностей станут заметны для пассажиров в ближайшие недели. Следующим на очереди к открытию, по имеющимся сведениям, стоит аэропорт Воронежа.