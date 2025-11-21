Стартовали продажи летних туров на курорты Кубани и Крыма

Ведущие туроператоры России открыли продажи путевок в Краснодарский край и Крым на летний сезон 2026 года. Согласно данным Ассоциации туроператоров, стоимость отдыха по сравнению с прошлым годом увеличилась в среднем на 10-15%.

Уже предлагается от 30% до 50% летних туров, при этом наибольшее количество предложений касается курортов Кубани — около 55% от общего объема.

Самые большие скидки

Для стимулирования спроса запущены акции раннего бронирования. Размер скидок на размещение варьируется от 7% до 35%.

Лидером по дисконтным программам стала Анапа, где отели предлагают бонусы от 10% до 40%. Туроператоры отмечают, что в этом году к акциям присоединились даже премиальные отели, ранее не практиковавшие такие меры.

«Ключевым фактором, определяющим дальнейшую ценовую динамику отелей Анапы, станет официальное решение о возобновлении пляжного сезона на курорте. В случае открытия пляжей следует ожидать роста тарифов, тогда как при сохранении текущего статуса цены, вероятно, останутся без изменений»,

— отметил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

В Сочи и Геленджике ситуация скромнее: средний разбег скидок составляет около 15%, но при этом можно найти и более выгодные предложения.

Сейчас дешевле

По минимальным оценкам туроператоров, сейчас недельный тур на двоих с трехразовым питанием (без учета проезда) обойдется:

— в Сочи: от 68,9 тыс. руб.;

— в Геленджик: от 88,8 тыс. руб.;

— в Анапу: от 60,9 тыс. руб.;

— в Крым: от 58,8 тыс. руб.

Пик спроса на раннее бронирование эксперты турбизнеса прогнозируют на февраль-март 2026 года.

