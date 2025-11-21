Новогодний Ярославль впечатлил туристов больше, чем Вена

В ответ на наше сравнение новогоднего отдыха в Санкт-Петербурге и Стамбуле, подписчики тг-канала «Крыша ТурДома» поделились своими вариантами, где провести зимние праздники.

© tourdom.ru

«Мы – коренные москвичи, и наш выбор – Ярославль. Обожаю Волжскую набережную! От палат с иконами в самом начале и до порта – замечательные музеи и очень вкусные кафе. На мой взгляд, маршрут гораздо интереснее Музейного квартала в Вене: набережная живописнее, а концентрация музеев и качество их коллекций выше. Если, конечно, не брать в расчет музеи Естественной истории и истории искусств в австрийской столице – они сравнимы по масштабам с питерским Эрмитажем. Прогулки между музеями и кафе – самое то удовольствие в холодное время года», – делится впечатлениями Мария М.

Она рекомендует брать индивидуальные экскурсии:

«Экскурсоводы в Ярославле великолепные, образованные. В музеях много творческих мастер-классов».

Что касается гастрономических удовольствий, наша подписчица советует, например, ресторан «Собрание» с «русскими блюдами из печи» или «Трактир на набережной», где «можно отведать мясо под клюквенным соусом и вкуснейший самодельный квас».

Доехать из Москвы до Ярославля можно на авто за 4–5 часов или поездом «Ласточка» – за 3 часа и 2,5 тыс. руб. Остановиться на 4 ночи с 29 декабря по 2 января в отелях 4* обойдется от 26 тыс. руб. на двоих. В гостиницах 3* – от 18 тыс.

Местные туроператоры, помимо посещения Ярославского кремля, обязательно рекомендуют побывать в художественном музее, пройти мастер-классы по росписи изразцов, заглянуть в мастерскую «Пряничный домик». А в окрестностях города – съездить в усадьбу поэта Николая Некрасова в Карабихе. Тем, кто отправляется в Ярославль на личном транспорте, на обратном пути в столицу советуют заехать в Ростов Великий, осмотреть кремль в этом городе, попробовать местную гастрономию.

Ранее мы писали, что посмотреть и чем заняться туристам в новогодние праздники в Ростовской области.