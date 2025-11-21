Путешественник описал самые недоступные города России

Российский тревел-блогер Денис Забелин описал самые недоступные города России словами «государство в государстве». Своими наблюдениями об экстремальных условиях жизни в стране он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, приехать на машине в Норильск, Анадырь, Певек, Воркуту и в Южно-Сахалинск также фантастично, как «слетать на выходные на Марс». Он отмечает, что построить развернутую сеть дорог в этих удаленных городах практически невозможно из-за льдов, которые тают летом.

«Грунт "плывет". Сложность стройки сравнима с возведением моста через океан», — объяснил путешественник.

Он также отметил, что авиасообщение и самолеты в этих населенных пунктах заменяют автобусы. Единственный способ добраться до большинства из этих муниципалитетов — по дорогам из снега, которые держатся лишь во время зимы.

«Эти пять городов не аномалия, а часть подлинной России. Их существование доказывает, что можно жить и процветать там, где, кажется, нет условий», — пришел к выводу Забелин.

Ранее этот блогер описал популярные для отдыха страны фразой «горы мусора и запредельные цены». В частности, Забелин предостерег туристов от поездок в Индию и на индонезийский остров Бали.