Почему китайские туристы переключились с Японии на Россию

Китайские СМИ сообщили, что Япония столкнулась с неприятными последствиями, спровоцированными решениями Москвы. Такой вывод привели авторы портала 360kuai.

«Путин объявил о скором вступлении безвизового режима с Россией, и это заявление пришлось как нельзя кстати», — рассказали авторы китайского издания, передает АБН24.

В начале недели Владимир Путин принимал в Москве председателя Госсовета КНР Ли Цяна. В ходе этой встречи российский лидер сделал важное заявление: в скором времени Китай и Россия перейдут к безвизовому режиму для туристов. По оценке китайских обозревателей, это решение вызвало эффект, который оказался неожиданным даже для самой России.

Сообщается, что момент объявления совпал с заметным ухудшением отношений между Пекином и Токио. Причиной стали высказывания нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая заявила о возможном использовании вооруженных сил в случае попыток Китая установить контроль над Тайванем. В КНР такие слова восприняли как грубое вмешательство, что привело к резкому дипломатическому напряжению.

Китайские ведомства, как подчеркивается в публикации 360kuai, заявили, что слова Такаити рассматриваются ими как недопустимое вмешательство. Вслед за этим МИД КНР рекомендовал гражданам страны временно отказаться от поездок в Японию. Совпадение этих рекомендаций с заявлениями Путина о готовящемся безвизе привело к резкой смене туристических предпочтений.

По данным китайских СМИ, жители КНР начали массово сдавать путевки и авиабилеты в Японию – в том числе и в популярный среди них регион Хоккайдо. Турфирмы, опрошенные журналистами, отмечают, что многие планировавшие поездку в Японию переключились на Россию.

Представитель одной из компаний сообщил, что туристы, которые собирались на Хоккайдо, теперь предпочитают маршруты по РФ.

Согласно данным публикации, интерес китайцев сместился в сторону российских направлений: они стремятся увидеть северное сияние в Мурманской области, отправиться на Байкал или исследовать другие природные достопримечательности страны. Решение России о безвизовом въезде служит дополнительным стимулом.

Китайские аналитики считают, что такой разворот туристических потоков ударит по экономике Японии, тогда как российская туристическая сфера, наоборот, может ощутить заметную выгоду.