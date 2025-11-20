Туристы не нашли дополнительных мест в поездах на новогодние праздники

После новости о 700 дополнительных поездов в новогодние праздники, которая на этой неделе появилась на ресурсах РЖД, некоторые туристы тут же ринулись проверять свои маршруты – авось. Тем более что в конце сообщения была фраза, где именно можно приобрести билеты. Но, к своему сожалению, некоторые пассажиры, которые караулят лишнее местечко в заполненных составах по своему направлению, ничего не нашли.

© РИА Новости

«Ну, честно говоря, просто смешно! Вы только сейчас сообщаете об этом радостном событии и приглашаете воспользоваться поисковыми ресурсами, а билетов-то уже давно нет. Продажи на эти поезда начались за 90 суток, и все уже давно выкуплено. В первые часы. Может быть, в течение первых нескольких дней. А нельзя ли информировать вовремя – перед запуском их в продажу?» – негодует пассажир в соцсетях перевозчика.

Он уверяет, что просмотрел нужные ему варианты в Уфу и Самару – и там свободных мест не нашел. До Челябинска тоже. «Если мест нет, зачем тогда об этом рассказывать?»

В этом году РЖД решили предоставить пассажирам в новогодние праздники ровно столько же мест, что и в прошлые каникулы – более 5,5 млн билетов. А вот допрейсов тогда было на сотню больше – более 800. В предыдущие две зимы числа и вовсе были четырехзначными, но пассажиропоток меньше. Вероятно, корректировки связаны с увеличением количества двухэтажных составов, курсирующих на популярных направлениях – они берут «на борт» больше пассажиров.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы удивились, когда, вопреки обычной практике, РЖД не объявили о назначении доппоездов в эти ноябрьские праздники.