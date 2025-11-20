Чем запомнится новогоднее путешествие в Ростовскую область

Туристы, размышляя, в какой город России поехать на новогодние каникулы, порой выбирают не самые очевидные варианты. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что год назад отлично провели праздники в Ростове-на-Дону:

«Тепло, Дон, красиво украшен город. Съездили в станицу Старочеркасская – бывшую столицу Войска Донского… В общем, понравилось».

Действительно, те, кто побывал в Ростове и области, на бесполезно проведенное время не жалуются. Несмотря на то что три четверти туристов используют Ростов в качестве транзитного пункта по пути в Крым, Сочи и другие южные места, есть смысл и специально приехать в регион – он того стоит, уверяет основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, знающий Донскую землю не понаслышке:

«В первую очередь это казачий край. Не нужно забывать, что до революции огромная часть Ростовской области входила в состав Области Войска Донского. Здесь во многих станицах сохранился казачий уклад жизни, казачья кухня. Кое-где устраиваются представления для туристов – джигитовка, рубка лозы. Естественно, показывают Шолоховские места, писатель родом с Верхнего Дона».

Среди достопримечательностей, которые необходимо посетить или просто увидеть, выделяют набережную Дона, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1860 году, старейший в Ростове Центральный парк имени Горького, особняк Маргариты Черновой – одно из красивейших зданий в городе, мозаичные подземные переходы, куда организуют специальные экскурсии.

Есть интересные места и за пределами Ростова-на-Дону. Например, парк «Лога» в Каменске-Шахтинском, где можно увидеть скульптуры фольклорных героев: Бабы-яги, гномов и прочих. На новогодние праздники деревья украшают гирляндами общей длиной в 30 км.

Красив зимний Таганрог. Этот город связан с именами Антона Чехова, который провел здесь молодые годы и впоследствии неоднократно сюда возвращался, и Фаины Раневской. В станице Старочеркасской можно познакомиться с дореволюционными постройками и храмами, самый крупный – Свято-Димитриевский. Интересен Азов, где сохранились остатки крепости, в которой в XVII веке донские и запорожские казаки сдерживали натиск огромного османского войска.

В многочисленных ростовских ресторанах рекомендуют отдать дань местным специалитетам.

«Это царская рыба шамайка, осетрина, черная икра, естественно, раки, куда без них. Далее рыбец, лещ, даже есть такое понятие, цимлянский лещ – очень крупный», – перечисляет Алексан Мкртчян.

Также рекомендуется попробовать и мясные блюда – из говядины и баранины. Экологически чистых – скот выращивается в восточных районах области, где нет промышленных предприятий. Кроме того, Ростовская область славится вином – для туристов устраивают специальные дегустации.

Проблем со свободными номерами в гостиницах Ростова нет. А вот цены в связи с праздниками выше среднего. Например, сутки в пятизвездочном Radisson Blu Hotel, расположенном в двух шагах от набережной Дона, обойдутся в 16,2 тыс. руб. на двоих с завтраком (в декабре – 9,9 тыс. руб.), в «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» 5* – 13,2 тыс. руб. (без питания), в гостинично-ресторанном комплексе «Атташе» – 7,2 тыс. руб (также без питания). Но можно найти варианты и бюджетнее. Например, комфортабельные апартаменты в центре города – 4–6 тыс. руб. за ночь.

Главная проблема в путешествии в Ростов-на-Дону – дорога. Аэропорт Платов пока закрыт, поэтому наиболее оптимальный вариант на поезде. Билеты из Москвы обойдутся в среднем в 3,3 тыс. руб. (плацкарта) и 6,5 тыс. руб. (купе). Время в пути – от 20 часов. Впрочем, Алексан Мкртчян не сомневается, что до Нового года аэропорт откроется:

«Когда запустят прямые рейсы, москвичам, питерцам можно будет спокойно приезжать на выходные с пятницы по понедельник, например. И когда Платов работал, это было мегапопулярно».

