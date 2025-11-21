Самые знаменитые катки Содружества. Где уже можно выйти на лед?
25 ноября ВДНХ открывает зимний сезон. Начинает работу один из самых больших катков России. Что нового подготовили организаторы в этом году, расскажет наш спортивный обозреватель «МИР 24 Гиви Твалтвадзе.
20 тысяч квадратных метров, такова площадь одного из самых больших открытых катков Москвы. Лед ВДНХ сможет принять одновременно до 5000 человек. Кататься можно будет при любой погоде.
Маршрут у гостей будет весьма живописный: вдоль главной аллеи, вокруг фонтанов «Каменный цветок и «Дружба народов. Как и в прошлом году, организаторы обещают проведение мастер-классов и открытых тренировок для всех желающих. Рядом с павильоном «Центральный оборудуют отдельную хоккейную арену для проведения любительских и выставочных матчей. Каток будет открыт до 1 марта, ежедневно с 11 до 23. По оценкам, его посетят больше полумиллиона человек за этот срок.
«Из фишек этого сезона это полюбившиеся гостям музыкальные диджейские вечеринки на катке и тематические вечеринки. В ключевые праздники нас будут ждать выступления лучших фигуристов страны, — рассказала первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук.
Любовь к каткам и конькам стал прививать Петр I, который привез из Голландии несколько образцов. Тогда лезвие ремнями приматывали к валенкам или сапогам. Забава быстро прижилась, полюбилась петербуржцам и москвичам. С XIX века и по сей день в Москве действует бесплатный естественный каток на Патриарших прудах.
Уже в советское время в столице открывается «Парк им. Горького, где с 1931 года начинают устраивать массовые катания. Здесь же появляется первый массовый прокат коньков. Продолжал парк работать даже в военное время, принимая ежедневно до пяти тысяч человек. Сохранил свою значимость для Москвы этот каток и сегодня. Площадь стала, конечно, меньше, чем во времена СССР, но появились современные средства очистки снега, пункты питания и проката инвентаря.
Катки есть сегодня во всех республиках СНГ и Грузии. В Бишкеке, например, заливают лед в «Молодежном парке, в Тбилиси можно покататься в центре Марины Церцвадзе, а в Казахстане действует самый высокогорный каток.
Центр зимних видов спорта «Медеу был открыт в 1951 году в одноименном урочище на высоте 1691 метр над уровнем моря. Площадь ледового покрытия 10,5 тысячи квадратных метров. Чистейшая вода и высокогорье способствуют достижению уникальных результатов в конькобежном спорте. В период с 1952 по 1988 годы здесь 320 раз обновлялись рекорды мира и Европы на различных дистанциях, за что Медео прозвали «фабрикой рекордов.