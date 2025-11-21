Новый год на Красной площади: как попасть, где купить билет

Многие россияне приезжают на зимние каникулы в Москву. По данным опроса, столица входит в топ городов для встречи Нового года, а лучшее место в городе для этого, конечно, Красная площадь. Как отметить Новый год — 2026 в Москве на свежем воздухе, под бой настоящих курантов, и куда еще стоит сходить на каникулах — в материале «Ленты.ру».

Новый год на Красной площади

В преддверии Нового года главная площадь страны традиционно преображается. Она украшается иллюминацией, фасад ГУМа и деревья декорируют новогодними шарами, здесь работают тематическая ярмарка и каток.

Встретить Новый год именно на Красной площади, как в кино, — романтичная идея. Однако сделать это, скорее всего, не получится. В последние годы в целях безопасности площадь в Новый год перекрывают — на нее нельзя попасть с вечера 31 декабря до утра 1 января.

Новогоднего салюта на Красной площади, вероятно, тоже не будет. Фейерверки по случаю праздника на главной площади страны перестали запускать с 2022 года.

Единственный способ встретить Новый год на Красной площади — посетить новогодний сеанс на ГУМ-катке

ГУМ-каток

Одна из главных сезонных достопримечательностей новогодней Красной площади — это ГУМ-каток, который располагается в самом ее центре.

ГУМ-каток откроется 1 декабря 2025 года и проработает до 1 марта. Открыт корт будет ежедневно с 09:00 до 23:30, длительность сеанса катания — один час. Первые четыре сеанса по утрам обещают сделать бесплатными.

В развлекательной программе ГУМ-катка на зиму 2025/2026, помимо катания на коньках, будут новогодние представления, соревнования и мастер-классы. Например, по субботам запланировано обучение игре в хоккей с тренерами программы подготовки хоккеистов «Красная машина», а по воскресеньям — уроки фигурного катания с наставниками школы фигуристки Анастасии Гребенкиной.

Каток работает и в новогоднюю ночь. Обычно праздничный сеанс начинается в 22:00 31 декабря, а заканчивается в 02:00 1 января. Билет на событие стоит больше 10 тысяч рублей на одного посетителя. Несмотря на цену, места разбирают очень быстро.

от 10 000 рублей стоит билет на новогодний сеанс на ГУМ-катке на Красной площади

Цены на сеансы на ГУМ-катке зимой — 2025/2026:

первые четыре сеанса — бесплатно; билет для взрослого — от 800 рублей; детский билет — от 300 рублей.

На ГУМ-катке можно кататься, даже если зима выдается теплой — лед не тает и при температуре +10 ℃

Следить за обновлениями стоит на официальном сайте ГУМ-катка, который вновь заработает в начале декабря 2025 года, и в соцсетях проекта.

Ярмарка

На главной площади страны зимой традиционно открывается новогодняя ГУМ-ярмарка, где в маленьких лавках-избушках будут продаваться елочные игрушки и изделия русских промыслов, шапки-ушанки и шарфы, варежки и валенки — в общем, сувениры на любой вкус. Здесь же можно перекусить: в ассортименте обычно есть блюда со всего мира — от русских блинов до баварских сосисок, от бельгийских вафель и французских жареных каштанов до турецких кебабов и чешских трдельников — трубочек с кремом. А в сияющий всеми огнями ГУМ можно зайти за стаканчиком знаменитого мороженого.

Мороженое из ГУМа: чем знаменито «В советское время такое мороженое продавали в Москве лишь в трех местах — в ГУМе, ЦУМе и "Детском мире", — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» бренд-аналитик Филипп Стельмах. — Оно стоило те же 20 копеек, что и сливочный пломбир в уличном ларьке "Мороженое", но существенно отличалось по вкусу, поскольку готовилось не на порошковом, а на натуральном молоке. Кроме того, вафельный стаканчик был удивительно хрустящим. В ГУМе стали продавать мороженое в 1954 году, сразу после реконструкции универмага в 1953-м. Цех был в самом магазине, и мороженое сразу стало одним из символов ГУМа — за ним всегда стояли очереди, люди приезжали специально. Сегодня владелец ГУМа и патриот Москвы Михаил Куснирович кропотливо восстановил советскую рецептуру этого мороженого. Правда, стоит оно теперь 150 рублей за стаканчик, но очереди стоят все равно».

ГУМ

Каждый Новый год Главный универсальный магазин в Москве украшают по-разному, но всегда ярко и оригинально. Например, последние три года магазин «одевали» в стиле русских народных промыслов: в оформлении уже использовали строгую Гжель, цветастое Жостово и червонное золото хохломы. Зимой 2025/2026 в оформлении используют стиль дымковской игрушки. Это узнаваемые фигурки барынь, лошадок и индюков, расписанные яркими красными, желтыми, синими, зелеными узорами.

За годы празднования Нового года в ГУМе сложились свои традиции. Так, на двух линиях и в «переулках» выстраиваются елочки с символикой ведущих российских и мировых модных брендов, банков, театров, футбольных команд, СМИ и ресторанов. Одну линию магазина из года в год украшают симпатичные заснеженные рябины с лавочками под ними. А вместо знаменитого гумовского фонтана главную площадь универмага украшает огромная новогодняя елка, под которой идет оживленная торговля елочными игрушками фабричной и ручной работы.

Главная новогодняя елка России

Многие думают, что главная елка России стоит именно на Красной площади, но это не так. Здесь устанавливают лишь искусственную, пусть и огромную, елку. А живая новогодняя красавица, которую выбирают каждый год в подмосковных лесах, будет стоять в Кремле на самой старой площади Москвы — Соборной.

Главный символ года по традиции ищут в лесах сотрудники Управления делами президента России. В поисках новогодней красавицы они каждый год преодолевают тысячи километров.

«Кремлевские стандарты» отбора:

визуальная привлекательность; отсутствие дефектов; возраст — не менее 90 лет; высота — от 25 метров; размах средних лап — не менее 15 метров, нижних — не менее 8 метров; диаметр ствола — не менее 60 сантиметров; доступность для спиливания; легкость транспортировки в Москву.

На Новый год — 2026 выбрали вековую елку из лесов Рузского округа Московской области. Высота зеленой красавицы — 26 метров, размах нижних ветвей — 11 метров.

26 метров составляет высота кремлевской елки-2026, возраст дерева — около 100 лет

Полюбоваться на украшенную ель на Соборной площади можно уже в 20-х числах декабря. Но сделать это непросто, потому что свободного доступа на площадь нет. Чтобы посмотреть на главное новогоднее дерево России, необходимо приобрести билеты в музеи Кремля (например, экскурсия по Соборной площади обойдется в 800 рублей) или на Кремлевскую елку.

Новогодние программы в Москве

В преддверии Нового года в столице стартуют многочисленные праздничные мероприятия, подготовленные для москвичей и гостей столицы мэрией города. Как считает пиар-менеджер компании «Авито.Путешествия» Дарья Шулик, встретить Новый год в Москве можно даже дешевле, чем во многих регионах России, — это связано именно с огромным ассортиментом тематических мероприятий в столице.

Москвичей и гостей столицы ждут длинные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года

Зима в Москве

Главное событие зимнего сезона 2025-2026 — грандиозная программа мэрии «Зима в Москве», которая объединяет множество мероприятий в городе. В проекте собрано все: от карты точек продаж мандаринов по низким ценам до «Почты Деда Мороза», от путеводителя по ледовым скульптурам до путешествий по зимнему «Мосфильму». В общей сложности зимой в Москве будут работать около 2000 локаций.

Путешествие в Рождество

С 12 декабря 2025 по 11 января 2026 года в Москве в рамках цикла городских фестивалей «Московские сезоны» пройдет ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество». Он развернется на 35 площадках в центре и округах столицы. Организаторы подготовили обширную программу развлечений — ярмарки с подарками, мастер-классы, театральные постановки, новогодние шоу.

Часы работы фестивальных площадок в ЦАО:

будни — с 11:00 до 21:00; выходные и праздники — с 10:00 до 21:00.

Фестиваль звука

В концертном зале «Зарядье» этой зимой — со 2 по 31 декабря — развернется масштабный Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Валерий Гергиев. А на Рождество выступят хоры Данилова монастыря и musicAeterna.

Московское чаепитие

В Москве есть интересный прогулочный проект — «Московское чаепитие», который призван напомнить о знаменитых чайных традициях Москвы. Фестиваль предлагает разные варианты чайных маршрутов по городу. А еще в столичных кафе можно попробовать фирменный чай «Москва» особого купажа.

Усадьбы Москвы

Москва всегда славилась своими усадьбами. Провести зимний вечер среди старинных особняков можно еще на одном столичном фестивале — «Усадьбы Москвы». Мероприятие объединяет исторические усадьбы по всему городу — от дворянских имений с парками до старинных особняков в центре столицы. Участникам предлагают разнообразные маршруты с аудиогидами, квесты с подарками и театрализованные представления. Фестиваль будет проходить с 15 декабря по 14 февраля.