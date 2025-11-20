Как изменился спрос на отдых на горнолыжных курортах РФ

Спрос на бронирования на горнолыжных курортах России вырос на 81% осенью
Этой осенью бронирования на российских горнолыжных курортах на ноябрь — декабрь выросли на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Порядка 62% бронирований приходится на пары, 16% — на семейные поездки, 12% — на одиночных путешественников, 10% — на деловых туристов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту».
На первом месте по числу бронирований — Красная Поляна (Сочи), чья доля составляет 48%. Далее следуют Шерегеш (Кемеровская область), Архыз и Домбай (Карачаево-Черкесия), а также Белокуриха (Алтайский край).
Ранее коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина рассказала, как сэкономить при организации отдыха на горнолыжном курорте на новогодних праздниках.