Как изменился спрос на отдых на горнолыжных курортах РФ

Этой осенью бронирования на российских горнолыжных курортах на ноябрь — декабрь выросли на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

© РИА Новости

Порядка 62% бронирований приходится на пары, 16% — на семейные поездки, 12% — на одиночных путешественников, 10% — на деловых туристов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту».

На первом месте по числу бронирований — Красная Поляна (Сочи), чья доля составляет 48%. Далее следуют Шерегеш (Кемеровская область), Архыз и Домбай (Карачаево-Черкесия), а также Белокуриха (Алтайский край).

