Турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, что россияне всё чаще выбирают для отдыха короткие поездки в соседние города, дорога до которых занимает не более трёх часов.

Популярность такого формата путешествий объясняется удобной логистикой, а также возможностью получить новые впечатления и посетить интересные места без серьёзных финансовых затрат, объяснила она в разговоре с Life.ru.

Туристы могут прогуляться по историческим местам, посещать музеи и знакомиться с региональной кухней на выходных.

«Такой отдых помогает не только расширить кругозор, но и просто приятно провести время, получить заряд положительных эмоций и восстановить силы перед новой рабочей неделей», — отметила Ансталь.

Ранее руководитель строительной компании HalleHouse, эксперт Российского союза туриндустрии Вячеслав Котлов в беседе с НСН рассказал, что в стране набирает популярность формат отдыха в загородных глэмпингах, особенно расположенных вблизи крупных мегаполисов.