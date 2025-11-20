В России запустят реестр доверенных турагрегаторов

Реестр доверенных туристических агрегаторов будет создан в России, проект планируется начать реализовывать в 2026 году, сообщили ТАСС в Роскачестве.

«Уже с 2026 года планируется начать вести реестр доверенных онлайн-площадок не только в отрасли онлайн-ретейла, но и в сфере сервисов туристических услуг. Проект был инициирован Роскачеством, Минэкономразвития и Росаккредитацией», — говорится в сообщении.

Методика оценки агрегаторов для включения в реестр разрабатывается Рокачеством совместно с Росаккредитацией и Ассоциацией туристических агрегаторов (АТАГ). На этот момент она включает 26 показателей из трех блоков: безопасность услуг, открытость и доступность информации, а также базовая информационная безопасность. Проект планируется начать реализовывать в 2026 году.

Идея запуска реестра связана с тем, что рынок внутреннего туризма стремительно растет и становится значимым сектором экономики. В частности, 50% бронирований туристического жилья осуществляется через агрегаторы, объем достигает 440 млрд рублей. По данным Роскачества, 65% потребителей пользовались сайтами по подбору гостиниц, 25% — сайтами по подбору туров, рассказали в организации.