МЭР предложило ввести электронные визы еще для трех стран

Минэкономразвития РФ предлагает разрешить въезд в Россию по электронной визе для граждан Египта, Танзании и Эфиопии, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев.

© РИА Новости

«С точки зрения въезда мы перспективными видим, прежде всего, Египет, Танзанию и Эфиопию, как три страны, которые действительно заинтересованы в поездках в Россию. И у нас есть четкий запрос к Министерству иностранных дел, мы его озвучивали и в рамках стратсессии по туризму в рамках международного блока, это включение этих трех стран — Египта, Танзании и Эфиопии — в список на электронную визу», — сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме.

Кондратьев отметил, что турпоток в Россию из Африки за последние два года увеличился на 60%, но с точки зрения абсолютных цифр он незначительный. По факту это менее 40 тыс. поездок в 2024 году, а за полгода 2025 года около 20 тыс.