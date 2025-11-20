Почему в Стамбул не пустили круизный лайнер из России

По инсайдерской информации, Astoria Grande с россиянами развернули в Турции в ответ на действия властей Кубани, заявила НСН пресс-секретарь «Турпомощи» Мария Гусева.

© РИА Новости

Недопуск круизного лайнера Astoria Grande с россиянами в Стамбул может быть связан с похожей ситуацией с паром Seabridge, который ранее не пустили в порт Сочи. Об этом НСН заявила пресс-секретарь ассоциации туроператоров «Турпомощь» Мария Гусева.

Портовые власти Стамбула не дали международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, разрешения на швартовку. На борту находятся более 600 туристов из России. Судно прибыло в гавань в ночь на 20 ноября, но не смогло начать утром плановую высадку из-за того, что портовые власти Стамбула не предоставили разрешительных документов на швартовку без объяснения причин. Лайнер был вынужден отправится обратно в Сочи, откуда вышел в круиз 12 дней назад. В начале ноября паром Seabridge попытался совершить первый за 14 лет рейс из Турции в Сочи. Однако судну не разрешили пришвартоваться в России, поскольку у властей Краснодарского края возникли вопросы «по части безопасности».

«Турецкие СМИ выдали инсайдерскую информацию, что это может быть ответом на действия властей Кубани. Однако официальных комментариев на этот счет нет. Проблему надо решать в любом случае. Пока неизвестно, как будет сформировано дальнейшее расписание круизов с учетом данной ситуации. Делается все возможное, чтобы на судне было комфортное пребывание. В Astoria Grande уже заявили, что ситуация не повлияет на последующие заходы в Стамбул», — отметила собеседница НСН.

Представитель «Турпомощи» обратила внимание, что туристам важно позаботиться о компенсации.

«Компания, думаю, вернет деньги за экскурсии, которые должны были быть по программе, выплатит компенсацию. Нашим туристам важно сохранять все чеки, если были дополнительные расходы на лайнере, если потеряли билеты на стыковочные рейсы, все это надо будет зафиксировать, чтобы получить компенсацию в полном объеме. Такая ситуация бывает. В нынешним нестабильных глобальных политических реалиях я бы посоветовала рассмотреть какие-то другие варианты, направления, куда у нас также ходят круизные суда», — заключила Мария Гусева.

Astoria Grande принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Пуриму. Оператором судна, которое совершает морские круизы из Сочи, выступает компания «Аквилон», принадлежащая сыну Пурима. Лайнер вышел из Сочи 8 ноября и должен был вернуться 22 ноября. Кроме Стамбула в расписании круиза были и другие турецкие города — Бодрум, Мармарис, Анталья, Измир.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что речные круизы в 2025 году замедлили рост, а цены выросли на 15%. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», продажи речных круизов в этом году, по оценкам экспертов, остались примерно на уровне 2024 года.