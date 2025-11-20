Москва или Грузия: куда выгоднее отправиться на Новый год российским туристам

Считается, что отдых в Москве обходится жителям регионов едва ли не дороже, чем за границей. Редакция TourDom.ru решила проверить это утверждение, сравнив стоимость поездки на Новый год в российскую столицу и в Тбилиси для туристов из Екатеринбурга. Рассматривали проживание на 4 ночи для двоих взрослых в 4* отелях в центре города с хорошими отзывами.

Прямые рейсы из Кольцово в Тбилиси авиакомпания Red Wing выполняет 3 раза в неделю, 29 и 30 декабря вылетов нет. Исходя из расписания, путешествие в Грузию на 5 ночей можно спланировать, если улететь 28-го, а вернуться 2 января. Более короткий вариант для легких на подъем – отправиться в дорогу в последний день старого года, а обратно прилететь 4-го (4 ночи). Билеты round trip на эти даты предлагаются за 63 тыс. руб., а если лететь с багажом – за 70 тыс. На двоих дорога обойдется в 140 тыс.

Номер эконом в отеле Tbilisee 4* в центральной части старого города можно забронировать с 31 декабря по 4 января за 50 тыс. руб., питание в эту сумму не входит. 60 тыс. стоит проживание в гостинице Communal Sololaki в районе Сололаки, с завтраками.

Более экономичный вариант – 42 тыс. руб. за 4 ночи – superior отеля Makmani на улице Лермонтова, недалеко от площади Свободы. Среди услуг указано отопление номера и завтраки.

Если туристы отправятся встречать Новый год в Москву, билеты с 30 декабря по 3 января смогут купить за 23 тыс. руб. Такую цену по безбагажному тарифу предлагает «Аэрофлот», с чемоданом дорога в обе стороны обойдется в 29 тыс., на двоих – в 58.

Выбирая гостиницы в центре (опция «расстояние до 3 км от центра» в агрегаторах), туристы могут обратить внимание на бизнес-отель «Времена года» на Таганской (44 тыс. руб.).

За 64 тыс. руб. можно забронировать номер «классик» в Mercure Arbat в районе знаменитой улицы, вблизи метро «Смоленская». Или рассмотреть Superior в Novotel Moscow city без питания (61 тыс. руб. за 4 ночи).

Суммируем и получаем, что за короткий новогодний тур в Москву туристы с Урала заплатят около 100–120 тыс. руб. на двоих. Поездка в Тбилиси обойдется почти в 2 раза дороже – 180–200 тыс.

