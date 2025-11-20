С начала года турпоток в Вологодской области вырос на 58%

Туристический поток вырос в Вологодской области с начала года на 58%. Рост позволили обеспечить как инвестиции в развитие туристического потенциала региона, так и популярность вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, сообщил губернатор региона, руководитель подгруппы "Экспорт туристических услуг" комиссии Госсовета по направлению "Туризм" Георгий Филимонов.

"Прирост турпотока в Вологодской области в текущем году более чем на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <…> Реализуем 44 инвестпроекта на сумму 15,3 млрд рублей, за счет средств областного бюджета запустили несколько важных программ, которые способствуют росту туристической привлекательности региона", - сказал Филимонов на заседании комиссии, проводимой в рамках XXI съезда Российского союза туриндустрии.

Он добавил, что рост также обеспечен за счет популярности вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, акцент на которой делают власти региона при продвижении туризма. ДОМ.РФ совместно с коллегами из Вологодской области и АФК "Система" разрабатывает мастер-план для реконструкции Великого Устюга.

XXI съезд Российского союза туриндустрии (РСТ) проходит 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.