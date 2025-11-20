Крым переживает бум агротуризма: за несколько лет количество специализированных объектов выросло в 7 раз, а поток туристов — в 10. Этот тренд диверсифицирует курортную отрасль полуострова, создавая новые рабочие места и равномерно распределяя турпоток в течение всего года.

Крым демонстрирует взрывной рост популярности агротуризма. По официальным данным, количество специализированных объектов в регионе достигло 81, что в семь раз превышает показатели прошлых лет.

Как сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя министра курортов и туризма Сергея Гулюка, спрос на этот вид отдыха увеличился десятикратно. Всё больше туристов стремятся познакомиться с сельским укладом жизни и местной гастрономией.

Такой стремительный рост качественно преобразует всю туристическую отрасль полуострова. Агротуризм создаёт новые экономические возможности для сельских территорий, стимулируя развитие смежных отраслей и создавая дополнительные рабочие места.

Как отметил Гулюк, это формирует устойчивый тренд на диверсификацию. Потребительский спрос смещается в сторону аутентичного отдыха, формируя новый перспективный сегмент, который помогает равномерно распределять поток туристов в течение всего года, снижая зависимость от курортного сезона.