В Тобольске к 2030 году планируют принять до 850 тысяч туристов

Увеличение турпотока запланировано в рамках мастер-плана тобольского туристического кластера, принятого в 2023 году.

Глава Тобольска рассказал, как проходит реализация мастер-плана тобольского туркластера, по итогам которого к 2030 году туристический поток планируют увеличить до 850 тысяч гостей. Промежуточными итогами Пётр Вагин поделился в социальных сетях.

— Мастер-план — это наша стратегия развития города на 10 лет и далее, позволяющая эффективно использовать территорию, привлекать инвестиции и делать Тобольск еще комфортнее для жителей и гостей. Современный транспорт, общественные пространства, новые рабочие места — все это благодаря четкому плану развития, — отметил градоначальник.

Власти уже провели анализ текущей ситуации, определили потенциал и разработали градостроительные проекты. Сейчас в городе строится концертный зал на улице Пристанской и Фестивальной площади, также возводят новые гостиницы, восстанавливают культурное наследие и реконструируют экотропу на Казачьем взвозе.

Ранее сообщалось, что в Тобольске до конца года реконструируют дамбу и укрепят берег Иртыша.

