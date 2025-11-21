Туристический налог вводится в Армавире с 1 января 2026 года

В Армавире с 1 января 2026 года официально вводится туристический сбор. Соответствующее решение приняли депутаты городской Думы на очередном заседании.

Решение связано с растущей популярностью Армавира среди туристов из разных регионов России и зарубежья, что стимулирует владельцев объектов размещения активно улучшать свою инфраструктуру.

«Налог распространится на собственников гостиниц, хостелов и иных объектов размещения, включённых в специализированный реестр»,

— сообщает пресс-служба администрации Армавира.

По прогнозам экономистов, новые фискальные поступления позволят пополнять местный бюджет более чем на 6,5 млн рублей ежегодно, уточнили в городской мэрии.

