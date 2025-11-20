РСТ фиксирует рост спроса на отдых на черноморских курортах
После окончания бархатного сезона фиксируется рост спроса на отдых на черноморских курортах: в Сочи – на 5–7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Крыму – на 10–15%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Динамика (по спросу на поездки в Сочи – прим. Агентства «Москва») пока в целом на уровне прошлого года, с небольшим приростом числа бронирований на период прошедших ноябрьских праздников (плюс 5–7%). Погода действительно в этом году способствует нашим продажам. В основном это туры выходного дня: люди приезжают или прилетают за перезагрузкой, подышать морским воздухом. Стоимость перелета в одну сторону – от 3,5 тыс. руб. (без багажа) в будние дни. Или уже заезды на 7–10 ночей в санатории с целью оздоровления», – сказала эксперт РСТ, директор по продукту туроператора «Мультитур» Евгения Кизей.
Она также подчеркнула, что в межсезонье лучшие цены для лечения.
«Приятные цены – на 30–35% ниже, чем в сезон, а также различные акции, нет очередей на процедуры, комфортная погода для пеших прогулок и экскурсий. Сочи к тому же сейчас на первом месте по продажам на период Нового года и каникул, на этот период прирост числа бронирований ожидается в пределах 15–20%», – пояснила Кизей.
Эксперт РСТ и директор принимающей компании «Тур Этно» Елена Штрингель отметила, что туристов в Крыму интересуют отели с развитой инфраструктурой, спа-центрами, а также бассейнами.
«В Крыму у нас сегодня плюс 16 градусов и штормовое предупреждение, но это не отменяет отдых. В ноябре к нам приезжают на лечение, спрос на санатории вырос по отношению к прошлому году на 10–15% – как на Южном берегу, так и в Западном Крыму (Саки, Евпатория), так как за здоровьем лучше ехать в межсезонье», – заключила Штрингель.