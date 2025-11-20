РСТ фиксирует рост спроса на отдых на черноморских курортах

После окончания бархатного сезона фиксируется рост спроса на отдых на черноморских курортах: в Сочи – на 5–7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Крыму – на 10–15%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Динамика (по спросу на поездки в Сочи – прим. Агентства «Москва») пока в целом на уровне прошлого года, с небольшим приростом числа бронирований на период прошедших ноябрьских праздников (плюс 5–7%). Погода действительно в этом году способствует нашим продажам. В основном это туры выходного дня: люди приезжают или прилетают за перезагрузкой, подышать морским воздухом. Стоимость перелета в одну сторону – от 3,5 тыс. руб. (без багажа) в будние дни. Или уже заезды на 7–10 ночей в санатории с целью оздоровления», – сказала эксперт РСТ, директор по продукту туроператора «Мультитур» Евгения Кизей.

Она также подчеркнула, что в межсезонье лучшие цены для лечения.

«Приятные цены – на 30–35% ниже, чем в сезон, а также различные акции, нет очередей на процедуры, комфортная погода для пеших прогулок и экскурсий. Сочи к тому же сейчас на первом месте по продажам на период Нового года и каникул, на этот период прирост числа бронирований ожидается в пределах 15–20%», – пояснила Кизей.

Эксперт РСТ и директор принимающей компании «Тур Этно» Елена Штрингель отметила, что туристов в Крыму интересуют отели с развитой инфраструктурой, спа-центрами, а также бассейнами.