Новый год в Сочи: куда сходить, какой отель выбрать, сколько стоит отдых

Новый год в окружении пальм можно встретить и не выезжая из России — например, в Сочи. В декабре и январе здесь довольно тепло — до плюс 15 градусов. Работают пляжные кафе, можно прогуляться у моря и посетить дендрарий с вечнозелеными растениями, а можно пройтись по ресторанам, барам и магазинам. Какие мероприятия запланированы в Сочи на Новый год — 2026, какие достопримечательности стоит посетить, чем удивят местные рестораны и где можно недорого разместиться, — читайте в гиде «Ленты.ру».

Поездка в Сочи на Новый год — 2026: главное

Как добраться. Удобнее всего до Сочи добираться на самолете: из Москвы лететь всего 3,5 часа (билеты туда-обратно — от 19 тысяч рублей), из Санкт-Петербурга — около 4 часов (билеты — от 20 тысяч). На поезде добираться дольше: из Москвы — почти сутки, из Санкт-Петербурга — полтора дня. Стоимость отдыха. Забронировать отель в зимнем Сочи можно от 3 тысяч рублей в сутки за номер на двоих, апартаменты — от 2,5 тысячи рублей. Погода. В декабре-январе в Сочи тепло — плюс 10–15 градусов. Нередко идут дожди. Снега почти нет, но если он и выпадает, то сразу тает.

Сочи зимой выбирают, прежде всего, за живописные горы, где можно покататься на лыжах или сноуборде. Город подойдет и для веселого путешествия в шумной компании, и для романтической поездки вдвоем. Родители с детьми в Новый год тоже найдут здесь массу развлечений: в городе работают аттракционы, аквапарки и зоопарки.

Те, кто предпочитает провести время в спокойной обстановке, найдут в Сочи выставки, театры, музеи и парки Дарья Шулик пиар-менеджер компании «Авито.Путешествия»

Сочи к Новому году украшают елками, что на фоне зеленых кустарников и лиан выглядит необычно, а также световыми инсталляциями и праздничными фотозонами — так что предвкушение праздника захватывает всех, и местных жителей, и туристов.

Стоимость туров

Сочи — популярное туристическое направление. К примеру, в новогодние праздники 2024/2025 город принял более 490 тысяч туристов.

Поэтому жилье и авиабилеты в Сочи стоит бронировать сильно заранее. Чем ближе к праздникам, тем меньше остается мест в отелях. Кроме того, на ряд предложений действует динамическое ценообразование, то есть они дорожают со временем. Впрочем, как отмечает в беседе с «Лентой.ру» руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Ксения Андрианкова, на курорт можно приобрести и готовый тур.

Стоимость туров в Сочи на двоих с вылетом в новогодние праздники из Москвы начинается от 116 тысяч рублей. В такие туры включают перелет и проживание в отеле «пять звезд» в формате «все включено» (среди прочего, он предполагает шведский стол).

от 116 000 рублей стоит недельный новогодний тур в Сочи на двоих с перелетом и проживанием в отеле 5*

О развлекательной программе тоже стоит подумать заранее и забронировать места и билеты на желаемые мероприятия. В Сочи достаточно экскурсий, концертов и других активностей, но билеты на них разбирают довольно быстро.

Где остановиться в Сочи

Если не хотите брать комплексный тур, оплатить авиабилеты и гостиницу можно отдельно. Цены на жилье варьируются в зависимости от района.

Сочи делится на четыре района: Лазаревский, Хостинский, Адлерский и Центральный. Самый дорогой — Центральный. Во-первых, там находятся все основные достопримечательности Сочи, во-вторых, в центре множество ресторанов и баров, благоустроенный променад и парк аттракционов. Ночь на двоих гостей с 31 декабря на 1 января в четырехзвездочном отеле на берегу Черного моря в Сочи стоит от 7 тысяч рублей.

На том же уровне цены в Адлере, правда, гостиницы вблизи Олимпийского парка, главной точки притяжения в этом районе города, стоят дороже: за ночь в четырехзвездочном отеле придется отдать минимум 15 тысяч рублей.

Еще один вариант — поселок с горнолыжными курортами Красная Поляна, который также относится к Адлерскому району. Поселиться здесь на Новый год в апартаментах будет стоить от 7 тысяч рублей. А вот на популярном курорте «Роза Хутор» за номер в отеле придется отдать от 32 тысяч рублей.

от 7000 рублей стоит проживание в Красной Поляне в новогоднюю ночь

Можно выбрать проживание в Сочи на побережье моря, размещение в горном кластере или комбинировать — провести несколько дней на побережье, а затем переехать в горный кластер. «Здесь есть как апартаменты без звезд и хостелы по приемлемой стоимости с шикарными видами, так и отели с четырьмя и пятью звездами, высоким уровнем сервиса, видом на завораживающие природные ландшафты и даже с казино на территории отеля», — рассказала Ксения Андрианкова.

В начале декабря в отелях еще есть свободные места, однако все же лучше бронировать заранее, особенно если речь идет о гостиницах в видовых локациях, где можно снять номер люкс. Как правило, к середине декабря в популярных отелях уже остаются единицы свободных номеров.

Бронируя жилье на Новый год в Сочи, надо учитывать, что это большой город, где каждый район имеет свои особенности. По словам Дарьи Шулик, Красная Поляна идеально подойдет для любителей горнолыжного спорта, а центр — для тех, кто хочет быть в гуще событий.

В Центральном районе размещение окажется наиболее комфортным для тех, кто предпочитает прогулки пешком, ведь именно здесь — главные достопримечательности южной столицы России. Хостинский район менее популярен у туристов, но здесь красивая природа — Орлиные скалы и Воронцовские пещеры. А еще именно в Хостинском районе расположена дача Сталина.

Транспорт

В Сочи развитая сеть общественного транспорта: автобусы, маршрутки, электрички. Комфортно будет путешествовать и на собственном или арендованном автомобиле — тем более до некоторых отдаленных локаций автобусы не ходят. Если собираетесь брать машину напрокат, это тоже стоит продумать заранее.

Цены на общественный транспорт в Сочи

Погода

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты советуют тщательно следить за прогнозом погоды перед вылетом в Сочи. В конце декабря — начале января здесь может быть дождливо. Так что, если вы не планируете оставаться на снежном высокогорье, обязательно возьмите с собой непромокаемые обувь и куртку, а также зонт и дождевик.

По прогнозу «Яндекс.Погоды», в конце декабря и начале января днем будет плюс 7-9 градусов, возможны дожди

Мероприятия в Сочи на Новый год

Новогодний музыкальный фестиваль

С 22 декабря 2025 года по 14 января 2026 года в парке науки и искусства «Сириус» пройдет новогодний музыкальный фестиваль. В программе — балет Петра Чайковского «Щелкунчик», выступление Дениса Мацуева, концерт хора Сретенского монастыря, опера Джузеппе Верди «Травиата» и другие события.

Концерты популярных артистов

Начало января в Сочи традиционно богато на концерты. В город приезжают самые известные представители российского шоу-бизнеса. Выступления проходят каждый день на крупнейших сочинских площадках.

Игорь Саруханов — сольный концерт с популярными песнями разных лет, 2 января, Зимний театр Сочи. Дидюля — концерт в рамках тура «Голос сфер», где певец исполнит известные хиты и новые песни, 2 января, «Роза Холл». Сергей Пенкин — новогодний концерт, 2 января, Летний театр парка имени Фрунзе. Стас Михайлов — большой новогодний концерт «Все для тебя», 3 января, Red Arena. Григорий Лепс — сольный концерт, 4 января, «Роза Холл». Xolidayboy — хиты и новые треки, 4 января, Red Arena Сочи. Мари Краймбрери — новое музыкальное шоу «Кто такая Мэри?», 5 января, Red Arena. Михаил Шуфутинский — концерт избранных хитов, 6 января, «Роза Холл». Любэ — праздничный концерт, 6 января, Red Arena. Любовь Успенская — сольный концерт, 7 января, Red Arena.

Театр и шоу

Театры и крупные площадки Сочи в новогодние праздники подготовили обширную программу. В афише — детские развлекательные шоу, культовые балетные постановки, спектакли известных артистов, стендап-концерты.

Ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик», с 30 декабря по 6 января, Ледовый дворец спорта «Айсберг». Цирковое шоу «В гостях у сказки», с 20 декабря по 11 января, Сочинский цирк. Новогодняя программа в «Сочи парке»: «Ёлка», шоу дельфинов «Как в сказке», шоу иллюзионистов «Невозможное возможно», с 20 декабря по 11 января. Праздничная программа в Зимнем театре: балет «Щелкунчик и мышиный король», спектакль «Морозко», постановка «Щелкунчик» от Театра балета Юрия Григоровича, с 20 декабря. Новогодний стендап — Маргарита Родина, Виктория Македонская, Константин Бутаков и Самвел Гиновян, 6 января, Зимний театр. Стендап-концерт Евгения Чебаткова, 8 января, Red Arena.

Новогодние программы в отелях Сочи

Почти в каждом отеле и ресторане Сочи будет своя новогодняя программа: это может быть праздничный банкет, тематическая вечеринка с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступления кавер-групп и цирковых артистов, конкурсы и караоке, розыгрыши и подарки.

Даже если не идти на шоу, а просто устроить праздничный ужин 31 декабря в одном из сочинских ресторанов, там все равно будет весело. Дети смогут провести время с аниматорами, а взрослые — насладиться праздничной атмосферой и блюдами местной кухни.

«Сочи Парк Отель»

Адрес: поселок городского типа «Сириус», Континентальный проспект, 6/10 Сайт: sochiparkhotel.ru

«Сочи Парк Отель» в самом сердце Олимпийского парка подготовил на новогодние каникулы большую программу. Для детей будут выступать Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи и куклы. Взрослых гостей приглашают встретить Новый год в ресторанах при отеле — будут банкеты в русском, французском и английском стилях.

Отель Mantera Resort & Congress

Адрес: поселок городского типа «Сириус», улица Голубая, 1А Сайт: manteracongress.ru

В пятизвездочном отеле Mantera Resort & Congress на первой береговой линии встретить Новый год — 2026 гости смогут на банкете «Гранатовая ночь». В программе — красная дорожка, фотосессия, DJ-сет и выступление певца и композитора Султана Лагучева. Для детей организаторы подготовили шоу-балет и выступление кавер-группы «WOW! Band».

Отель-замок «Богатырь»

Адрес: поселок городского типа «Сириус», Олимпийский проспект, 21 Сайт: bogatyr-castle.ru

Отель-замок «Богатырь» приглашает гостей на новогодний «Богатырский пир» в древнерусском стиле. На празднике запланирован банкет с авторским меню (оливье с раковыми шейками и бычок из печи), живые выступления музыкантов и диджей-сеты.

Активности на Новый год в Сочи

Главная елка

Площадь Флага, от которой отходит пешеходная Навагинская улица, — одна из главных новогодних локаций в Сочи. Именно здесь устанавливают новогоднюю елку, украшенную яркой гирляндой и игрушками. Кроме того, на площади проходят праздничные гуляния.

Выставка Magic Park

Адрес: Сочи, микрорайон Центральный, улица Навагинская, 11, корпус 5 Часы работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 Стоимость билетов: взрослый билет — 1500 рублей, детский — 1000 рублей

На выставке Magic Park собраны 15 интерактивных инсталляций: например, иммерсивный аттракцион String с экранами, где от прикосновений создаются разные графические изображения, или фотозона Lotos с погружением в Зазеркалье.

Красная Поляна

Адрес: село Эстосадок, улица Горная карусель, 5 Часы работы: круглосуточно Как добраться: можно купить билет на «Ласточку» и добраться из центра Сочи в горы в комфортных условиях примерно за 400 рублей на человека. Также можно доехать на такси приблизительно за 2000 рублей в одну сторону

В окрестностях поселка находятся три горнолыжных курорта: «Красная Поляна» (бывший «Горки Город»), «Газпром» и «Роза Хутор». Местные трассы подходят и новичкам, и опытным лыжникам: в Красной Поляне есть как неглубокие склоны с небольшим уклоном, так и крутые, с резкими поворотами. Если не любите кататься, то можно просто полюбоваться завораживающими видами заснеженных вершин.

А для экстремалов в Красной Поляне есть парк аттракционов Gorky Fly с горными качелями и самым длинным и высоким зиплайном в стране Дарья Шулик пиар-менеджер

Посетить Красную Поляну стоит и тем, кто лыжам предпочитает коньки. Местный каток находится под открытым небом, поэтому во время сеанса гости смогут любоваться на горные пейзажи. Приехать сюда можно со своими коньками или взять их напрокат на месте. Есть даже услуги инструктора, который поможет освоить первые шаги на льду.

Воронцовские пещеры

Адрес: городской округ Сочи, Адлерский район Стоимость билетов: попасть в Воронцовские пещеры можно с групповой экскурсией, стоит она в среднем от 450 до 1000 рублей с человека.

Воронцовские пещеры — одни из самых протяженных в России. Их общая длина составляет 12 километров, а между собой пещеры соединены подводными туннелями. В начале XX века землями, где находятся пещеры, владел граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, от его фамилии они и получили свое название. Сегодня в Воронцовские пещеры можно отправиться на экскурсию, обычно гиды предлагают автобусные туры, чтобы путешественникам не пришлось добираться до комплекса своими силами.

Сочинский дендрарий

Адрес: Сочи, Курортный проспект, 74 Часы работы: ежедневно с 9:00 до 19:00 Стоимость билетов: взрослый билет — от 500 рублей, дети 7-14 лет — 250 рублей, дети до семи лет — бесплатно Стоимость проезда по канатной дороге: зрослый билет — от 400 рублей, детский — от 200 рублей

Для тех, кто хочет насладиться природной красотой южного края, в Сочи можно посетить дендрарий. В новогодние праздники ботанический сад украшают иллюминацией и тематическими декорациями.

Парк «Ривьера»

Адрес: Сочи, Центральный район, улица Егорова, 1/6 Часы работы: ежедневно с 10:00 до 23:00

«Ривьера» в Сочи — один из немногих парков аттракционов, которые работают зимой. Бывают здесь и новогодние программы. Так, в парке открыт Волшебный домик Деда Мороза, где организовывают развлекательную программу для детей и взрослых. У посетителей есть возможность пообщаться с новогодним волшебником и его внучкой Снегурочкой, отправить письмо через почту Деда Мороза и поучаствовать в квестах.

Посетить резиденцию в парке можно было по входному билету на колесо обозрения за 400 рублей или по отдельному купону за 200 рублей.

Спектакль-променад «Тайны Сочи»

Адрес: Сочи, ул. Театральная, 2, Зимний театр Стоимость билетов на новогоднюю прогулку: детский (до 13 лет) — от 1990 рублей, взрослый — от 2990 рублей

«Тайны Сочи» — это вечерний интерактивный спектакль-променад по самым таинственным местам Сочи в сопровождении фонарщика Фаролеро. Организаторы обещают, что в спектакле не будет сухих дат и скучной справочной информации, а только истории, легенды и секреты города. Отправиться на экскурсию можно в составе группы по расписанию, а можно забронировать индивидуальную прогулку: стоить она будет от 35 тысяч рублей.

Чем заняться на Новый год в Сочи семьям с детьми

Для детей новогодний Сочи — это сказочный город с разнообразными представлениями, веселыми елками, красочными шоу и увлекательными аттракционами. В праздники здесь можно поделиться своими желаниями с Дедом Морозом (в городе работает почта зимнего волшебника), получить подарок от Снегурочки и поучаствовать в конкурсах.

На площади Флага, где установлена самая высокая и яркая новогодняя елка в Сочи, дети могут принять участие в мастер-классах, хороводах, парадах новогодних костюмов, а также попробовать угощения от лучших шеф-поваров курорта.

«Сочи Парк»

Адрес: поселок городского типа Сириус, тематический парк «Сочи Парк» Часы работы: с 11:00 до 18:00 Стоимость билетов: единый билет в «Сочи Парк» на день обойдется в 1900 рублей с человека, бронирование на сайте дает скидку в 100 рублей. Отдельно оплачивается аттракцион «Богатырские гонки» — от 350 рублей

Чтобы весело провести время с детьми в Сочи, отправляйтесь в «Сочи Парк». На новогодних каникулах здесь открывают тематические фотозоны и каток, территорию украшают елками и праздничными декорациями, а тематические мероприятия и фестивали устраивают каждый день. Поблизости, в Олимпийском парке, можно покататься с ребенком на коньках — в ледовом дворце спорта «Айсберг», на арене «Шайба» или на катке «Льдинка».

Развлекательный комплекс «Пик 701»

Адрес: Сочи, микрорайон Малый Ахун, улица Дорога на Большой Ахун, 158 Часы работы: ежедневно с 11:00 до 19:00 Стоимость билетов: детский — 800 рублей, взрослый — 1000 рублей

Встретиться с Дедом Морозом можно в Сказочной деревне в развлекательном парке «Пик 701», резиденция работает круглый год. На новогодние праздники в деревне бывает отдельная развлекательная программа.

На территории усадьбы расположена ферма с англо-нубийскими козами и северными и пятнистыми оленями — с ними можно сделать памятные фотографии

Океанариумы и дельфинарии

Познавательные развлечения для всей семьи предлагают сочинские океанариумы и дельфинарии: «Адлерский», «Большой Сочинский» в парке «Ривьера», «Колизей» и «Лазаревский» в одноименном поселке. Здесь можно увидеть морских львов и котиков, дельфинов, моржей, белух, а после завершения программы — пообщаться с артистами и даже поплавать с ними.

Спектакли

Для детей и родителей в Зимнем театре будут показывать представления «Морозко», «В стране чудеса», «Облачные клоуны». А в Ледовом дворце «Айсберг» можно попасть на шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».