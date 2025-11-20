Гостиничные сети запустили тест процедуры заселения через мессенджер MAX

Несколько крупных российских гостиничных сетей тестируют заселение через национальный мессенджер MAX, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

© РИА Новости

Об этом он рассказал во время выступления на XXI Съезде туриндустрии России.

«Будет достаточно удобная регистрация. Сейчас проект постановления уже в правительстве, параллельно сервис тестируется крупными гостиничными сетями», — цитирует Решетникова РИА Новости.

Ранее в российском мессенджере MAX появился сервис поиска билетов на мероприятия.

Число пользователей МАХ увеличилось до 55 млн.