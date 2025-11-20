Гостиничные сети запустили тест процедуры заселения через мессенджер MAX

Ряд крупных гостиничных сетей в России тестируют заселение через мессенджер MAX
Несколько крупных российских гостиничных сетей тестируют заселение через национальный мессенджер MAX, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Об этом он рассказал во время выступления на XXI Съезде туриндустрии России.
«Будет достаточно удобная регистрация. Сейчас проект постановления уже в правительстве, параллельно сервис тестируется крупными гостиничными сетями», — цитирует Решетникова РИА Новости.
Ранее в российском мессенджере MAX появился сервис поиска билетов на мероприятия.
Число пользователей МАХ увеличилось до 55 млн.