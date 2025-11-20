Ряд крупных гостиничных сетей в России тестируют заселение через мессенджер MAX

RT на русском

Несколько крупных российских гостиничных сетей тестируют заселение через национальный мессенджер MAX, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Гостиничные сети запустили тест процедуры заселения через мессенджер MAX
© РИА Новости

Об этом он рассказал во время выступления на XXI Съезде туриндустрии России.

«Будет достаточно удобная регистрация. Сейчас проект постановления уже в правительстве, параллельно сервис тестируется крупными гостиничными сетями», — цитирует Решетникова РИА Новости.

Ранее в российском мессенджере MAX появился сервис поиска билетов на мероприятия.

Число пользователей МАХ увеличилось до 55 млн.