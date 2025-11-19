Во сколько обойдется новогодняя ночь с русскими сказками в центре Москвы

Отметить Новый год в отеле Москвы – такое увлекательное приключение могут организовать как жители столицы, так и гости из регионов. Пока время до главного зимнего торжества еще остается, редакция TourDom.ru изучила, какие варианты новогодних банкетов уже приготовили для гостей отельеры. Также посмотрели, в какую сумму обойдется проживание в канун праздника для тех, кто не ограничится застольем. Размещение рассчитывали для семьи из двух взрослых и ребенка 7 лет на двое суток с 30 декабря по 1 января.

© РИА Новости

Одним из самых дорогих удовольствий считается встреча Нового года в гостиницах и отелях возле Кремля. Так, прайс на номер люкс в Four Seasons Hotel Moscow 5* на 2 ночи начинается от полумиллиона рублей. Поужинать и потанцевать здесь предлагают либо в ресторане Quadram, либо в баре «Московский». В первом случае постояльцев обещают перенести в атмосферу русских сказок. Гостей здесь будут потчевать блинами, пирогами с говяжьей щекой и фуа-гра, камчатскими крабами и трюфелями. За билет в 180 тыс. руб. взрослый участник сможет попробовать эксклюзивное шампанское и дополнительные закуски, без них нужно заплатить 115 тыс. Цена билета на ребенка начинается от 20 тыс. руб. Тем, кто проживает в локации, можно рассчитывать на скидку в 10–15%.

В баре новогодняя ночь пройдет с оттенком мистики в тематике «Пиковой дамы». Для гостей будет работать таролог, также в программе хореографические шоу и треки от кавер-группы. Из еды предложат плато с морепродуктами, кроме того, можно пробовать безлимитные коктейли от шеф-бартендера. Стоимость участия для взрослого составляет 50 тыс. руб.

С таким же широким размахом провести зимний праздник возможно в отеле The Carlton Moscow 5*, расположенном на Тверской улице. Место за столом с видом на Красную площадь обойдется в 125 тыс. В прошлом году цена была ниже на четверть. Люксовый номер здесь будет стоить в декабре от 256 тыс. руб.

Более демократично время можно провести в Marriot Imperial Plaza 5* в Красносельском районе. Здесь за люкс для семьи придется отдать от 69 тыс. руб., есть и другие варианты размещения с ценником от 36 тыс. 31 декабря отель устроит Венецианский бал. Перед гостями выступят артисты Большого театра и звезды отечественного кинематографа. В меню томленая лопатка ягненка по-неаполитански, равиоли с крабом, чизкейк в ягодной глазури. За вход на банкет придется отдать не меньше 35 тыс. руб. – чем ближе стол к сцене, тем выше прайс. В билет входит праздничный фуршет, ужин и бар с алкогольными и безалкогольными напитками по системе «все включено» в течение всей ночи.

Если не стремиться праздновать Новый год в центре столицы, можно выбрать варианты еще бюджетнее. В «Монархе» 5* на Ленинградском проспекте люксовый номер для трех человек можно подобрать начиная от 42 тыс. руб. Если заселиться на сутки раньше, то банкет будет в подарок. Гостей обещают погрузить во вселенную по мотивам «Маленького принца». Ожидается также гала-ужин, фотозона и сладкие подарки для маленьких. Кроме того, постояльцам предоставят доступ в бассейн и хаммам.

В некоторых отелях расценки с прошлого Нового года не изменились. Да и программа тоже. Например, в Holiday Tagansky 4*. Праздничный банкет для взрослого пока что оценили в 15 тыс., но дальше будет выше. Билет для юного гостя в те же даты обойдется в 7,5 тыс. Отель, как и годом ранее, обещает своим гостям шведский стол, музыку с диджеем и танцпол. Сохранился и специальный выбор по алкоголю. Двух взрослых и ребенка готовы заселить в улучшенный номер с кроватью и диваном за 36 тыс. руб.

