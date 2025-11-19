На каких горнолыжных курортах будет дешевле встретить Новый год

У любителей встречать Новый год не за домашним столом, а активно и спортивно остается все меньше времени и вариантов, чтобы выбрать, куда отправиться на этот раз. Редакция «ТурДома» решила сравнить цены на горнолыжных курортах Красная Поляна в Сочи и в некогда весьма популярном у россиян австрийском Зальцбурге на период с 30 декабря по 6 января на 2 человек. Оказалось, что в Европе может выйти дешевле.

© РИА Новости

Но начнем с цен в Сочи. Так, новогодняя неделя в трехзвездочном Solar by Stellar Hotels обойдется минимум в 118 тыс. руб. – за эти деньги предлагается двухместный стандарт без питания, в гостинице есть специальные помещения для хранения и сушки горнолыжного снаряжения.

Аналогичное размещение в четырехзвездочной «Панораме by Mercure», расположенной в 211 м от нижней станции подъемника-гондолы «Восточный лес», стоит от 253 тыс. руб. Это невозвратный тариф, зато с завтраком.

В Rixos Krasnaya Polyana Sochi 5* (275 м от верхней станции подъемника-гондолы «Красная Поляна») самый дешевый вариант на сегодня – двухместный Superior Standard 634,5 тыс. руб. Утренний прием пищи включен. При отмене поездки сумма, внесенная за проживание, не возвращается.

Администрация Курорта Красная Поляна пока не опубликовала стоимость ски-пассов на новогодние праздники. Год назад дневной стоил 5 тыс. руб. на взрослого, вечерний – 3 тыс. руб.

Прямой перелет Москва – Сочи – Москва на выбранные даты сегодня обойдется минимум в 46,5 тыс. руб. с багажом.

До Зальцбурга без пересадок не добраться: оптимальный round trip со стыковкой в Стамбуле можно купить за 93,5 тыс.

Отметим, что в популярных отелях этого австрийского горнолыжного курорта непосредственно на встречу Нового года места уже практически разобрали, а то, что осталось, стоит дешевле, чем в Сочи.

Например, в Pension Wald 3* стандартный двухместный номер с завтраком предлагается за 78 тыс. руб. на неделю. Еще 4,6 тыс. придется заплатить в виде налогов и сборов. В гостинице есть своя лыжная школа, а располагается она в 30 м от ближайшего подъемника.

Четырехзвездочный Leonhard находится в 500 м от гондольного подъемника до горнолыжного курорта Заальбах-Хинтерглемм-Леоганг-Фибербрун. Зимой гостей бесплатно возят на автобусе до станции долины Азитц. Есть лыжные школа и детский сад. Новогодняя неделя на двоих в улучшенном полулюксе здесь обойдется в 294 тыс. руб. без питания или 309 тыс. руб. с завтраком плюс 4 тыс. руб. налоги и сборы.

Hotel Goldener Hirsch, A Luxury Collection Hotel 5* в 5 минутах ходьбы от подъемника Mönchberg продает двухместное размещение в полулюксе за 509,5 тыс. руб.; придется заплатить еще 4,7 тыс. в качестве налогов, за такую же сумму можно купить завтрак. Ски-пассы в Зальцбурге в этом году подорожали в среднем на 4% и до весны будут стоить 60–80 евро (5,6–7,5 тыс. руб. по сегодняшнему курсу) в день.

Если сложить дорогу и проживание, получается, что желающим сэкономить и готовым на размещение в объектах категории 3* дешевле на новогодние праздники поехать в Сочи, а те, кто выберет пятизвездочные отели Зальцбурга, выиграют по цене даже с учетом более дорогого перелета. Но есть один нюанс: для того чтобы отправиться кататься на лыжах в Австрию, нужна шенгенская виза.

