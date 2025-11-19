Может ли турист засудить турагента за плохую погоду

Вопрос, может ли турист выиграть суд у турагента из-за того, что якобы не получил информацию о погоде на курорте, вызвал жаркую дискуссию в профессиональном сообществе «Курилка ТурДома 2.0». Напомним, накануне отдыхающий передумал ехать во Вьетнам из-за дождей и потребовал вернуть деньги за тур.

По словам юриста Александра Байбородина, в случае если дело дойдет до суда, что-то доказать туристу будет очень сложно:

«В нашей юридической практике абсолютное большинство судов по теме "плохой погоды" туристы проигрывают».

Дело в следующем. Выставляя претензию турагенту, отдыхающий может сослаться на ст. 10 Закона «О защите прав потребителей», где сказано, что «продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора». Однако, как отмечает юрист, ни Законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», ни утвержденной формой типового договора (приказ Ростуризма от 27.11.2020 № 448-Пр-20) «предоставление информации о климате, сезонности, погодных условиях не предусмотрено и не является обязанностью турагента или туроператора».

Кроме того, изменение погодных условия не отнесено законом к существенному изменению обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. Поэтому перспективы у туриста выиграть судебный спор невысокие, полагает Александр Байбородин. Но при этом, чтобы полностью подстраховаться, он рекомендует турагентам включить пункт о погодных условиях в договор:

«Если про погоду ничего нет, добавьте жирным шрифтом, что о погоде предупрежден, прогноз смотрел и знает, куда едет, в какие условия».

И конечно, как отмечают участники дискуссии, перед поездкой турагент должен выдать туристу памятку, где будет информация и климате, сезонности на том или ином курорте и так далее. Причем эти брошюры, касающиеся потребительских свойств, желательно выдавать под подпись при заключении договора.

Как отмечают участники «Курилки ТурДома», кроме юридического в «погодных» вопросах (впрочем, как и в других, связанных с характеристиками турпродукта) есть и моральный аспект. Чисто по-человечески турагент обязан предупредить туриста о сезоне дождей, периоде штормов, нашествии медуз и так далее. Вот один из комментариев:

«Обязан и человечески, и юридически. Иначе зачем вообще турагент как таковой нужен? Если туристы ведутся только на цену, долг агента объяснить, почему цена такая именно сейчас. И конечно, желательно это разъяснение как-то документально подкрепить».

Бизнес «молчунов» – тех турагентов, которые по каким-то причинам забывают предоставить туристам максимально подробную информацию о турпродукте, – обречен: второй раз туристы к ним не придут.