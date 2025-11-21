В очередном городе введут туристический налог

В столице Приволжья в следующем году собираются ввести туристический налог. Об этом стало известно из проекта городского бюджета на ближайшие 3 года. Турагент компании «Лакшери Трэвел» Анастасия Смирнова рассказала о том, как введение туристического налога скажется на ценах в отелях.

Эксперт считает, что введение туристического налога — это обычная мировая практика. В других странах давно берут с путешественников дополнительную плату, а средства направляют на развитие инфраструктуры. Сбор, скорее всего, будет входить в стоимость номеров в отелях.

«Когда турист приезжает, например, в Арабские эмираты, то прямо в гостинице оплачивает туристический налог. Это уже закономерность, все постояльцы адекватно относятся к такой мере. Для людей, которые обычно селятся в гостиницах, лишние 100-200 рублей мало, что значат. А те, у кого финансовые возможности поскромнее, просто будут снимать комнаты и квартиры посуточно», — отметила Смирнова.

Турагент считает, что и туристы, которые захотят посетить Нижний Новгород, воспримут нормально эту новость. Особенно, если учесть, что сбор будет взиматься не с напрямую с них, а с владельцев отелей, передает NewsNN.

С 2026 года в Пермском округе также планируется ввод туристического налога, который будет предусматривать плату организациям и физлицам, которые предоставляют туристам места для временного проживания. Об этом говорится в плане Думы Пермского муниципального округа.