Аэропорт в Ростове-на-Дону может открыться в начале декабря

Аэропорт Ростова-на-Дону может начать прием гражданских рейсов уже в первой половине декабря. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на инсайдера в авиаотрасли.

По словам источника, вопрос разграничения полетов гражданской и военной авиации проработали с представителями ВС РФ. Результаты этих переговоров пассажиры увидят в ближайшие недели.

Платов остается закрытым с февраля 2022 года. Несмотря на это, сотрудники продолжают регулярно проходить необходимое обучение и поддерживать профессиональные навыки. Дополнительным фактором, который может поспособствовать открытию аэропорта, стал успешный опыт перезапуск воздушных гаваней в Краснодаре и Геленджике.

Параллельно вопрос возобновления полетов рассматривается и в Воронеже. Согласно данным Mash, в региональной администрации еженедельно проходят закрытые совещания по этой теме. Накануне губернатор Александр Гусев заявил, что Чертовицкое может быть открыт до конца 2025 года.

В Росавиации подтвердили, что аэропорты в Ростове-на-Дону и Воронеже в настоящее время не принимают гражданские рейсы, и подчеркнули, что главным приоритетом ведомства является безопасность полетов. При этом в Федеральном агентстве отметили наличие настроя на постепенное возобновление работы воздушных гаваней, закрытых с начала СВО.

Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил надежду на восстановление работы Платова до конца 2025 года. Министр транспорта региона Алена Беликова добавила, что авиакомпания «Азимут» готова в кратчайшие сроки возобновить выполнение рейсов из аэропорта.