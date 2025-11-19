В центре Москвы появится новый отель

Девелоперская компания «Группа ЛСР» планирует создать отель в здании бывшей гостиницы «Центральная» на ул. Тверская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«Группа ЛСР» действительно стала владельцем здания в Москве на ул. Тверская, д. 10. Компания планирует создать на данной площадке отель», – сказали в пресс-службе.

В 2013 году градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила проект строительства гостиничного комплекса категории «три звезды» по адресу ул. Тверская, вл. 10. Тогда правообладатель участка ООО «Люксъ Отель» планировал возвести на базе бывшей гостиницы «Центральная» новый отель площадью 47 тыс. кв. м с подземной парковкой на 70 машиномест. Проект предусматривал сохранение композиции и художественного решения западного и южного фасадов на уровне трехэтажной исторической части здания 1892–1911 годов с восстановлением утраченных элементов декора. При внутренней отделке помещений парадным интерьерам первого–третьего этажей планировалось вернуть исторический облик.

Здание на ул. Тверская было построено в 1885–1892 годах. Спроектировал его архитектор Митрофан Арсеньев для известного в России булочника Ивана Филиппова. В 1911 году здесь открылся отель «Франция», который в 1917 году переименовали в «Люкс», а с 1953 года – в гостиницу «Центральная».