Туроператоры пожаловались на нехватку в РФ гостиниц для горнолыжников

В новогодние праздники горнолыжные курорты будут заполнены, однако мест в гостиницах должного уровня на всех не хватит, сказал НСН Воскан Арзуманов.

В России, несмотря на большое количество горнолыжных курортов и любителей этого вида спорта, не хватает гостиниц для горнолыжников — отдыхающие вынуждены селиться в частном секторе далеко от подъемников. Об этом НСН заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Россияне стали практически вдвое чаще бронировать горнолыжные курорты на ноябрь-декабрь по сравнению с прошлым годом. Самым популярным кластером стал Сочи, а чаще всего отдыхать соотечественники ездят парами, сообщило издание «Известия». Арзуманов посетовал на то, что при наплыве горнолыжников в России не хватает инфраструктуры для них.

«Горнолыжных курортов в России много, горнолыжников тоже, но при этом все равно существует очень большой дефицит средств размещения. Особенно это касается гостиниц хорошего уровня, к которым горнолыжники привыкли, отдыхая, например, в Альпах. Отдыхающим приходится снимать жилье в частном секторе далеко от подъемника. Все курорты будут заполнены, в России они представлены на любой кошелек: например, Банное на Южном Урале будет подешевле, Сочи — подороже, это более новый и фешенебельный курорт. Горнолыжные курорты всячески развиваются, в них стараются вкладывать деньги, но пока потребности наших горнолыжников удовлетворены не полностью из-за нехватки инфраструктуры. Горнолыжный спорт — недешевое удовольствие, нужно купить экипировку, лыжи и так далее, и естественно, что человек при таких затратах и проживать хочет в комфортных условиях», — сказал Арзуманов.

Собеседник НСН отметил, что забронировать новогодний отдых на горнолыжных курортах все еще можно, но сейчас выбор уже сузился.

«Всегда бывают туристы, которые вдруг вспоминают про то, что им надо куда-то поехать, в последний момент. Правда, теперь им это обходится, конечно же, дороже, и выбор у них будет гораздо уже, чем если бы они подумали об этом заранее. В целом горнолыжные курорты уже распроданы», — подытожил он.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что самыми популярными горнолыжными курортами России остаются «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» в Сочи.